スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』

配信開始日:2024年10月30日(水)※予定

価格:基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

販売形態 :ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です

App StoreとGoogle Playにて事前登録もスタートしています。

ポケモンカードゲームの開発元であるクリーチャーズが、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦しています。

アプリでは拡張パックを毎日2パック無料で開封することができるのも嬉しいポイント。

過去の懐かしいイラストから、『Pokémon Trading Card Game Pocket』でしか登場しない完全新規のカードまでさらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しむことができます。

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※画面は開発中のものです

