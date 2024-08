『SUMMER SONIC 2024』が8月17日、18日に行われ、BABYMETAL、HYDEらが自身のSNSで出演アーティストたちとの集合写真を次々と公開した。

東京会場(千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)と大阪会場(万博記念公園)で開催された『SUMMER SONIC 2024』。BABYMETALは18日の東京公演・PACIFIC STAGEに出演したタイのロックバンド BODYSLAMのステージにスペシャルゲストとして登場し、コラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」を日本初披露。またMARINE STAGEに登場したUKのロックバンド Bring Me The Horizonのステージにも降臨し、コラボ曲「Kingslayer」を披露するなど、会場は熱狂の渦に包まれた。

BABYMETALはフェス恒例の出演アーティストとのズッ友写真(集合写真)をInstagramとXに投稿。コラボしたBODYSLAMを皮切りに、Paledusk、HYDE、ちゃんみな、IVE、Creepy Nutsらと撮影。中でも反響が大きかったのが、新しい学校のリーダーズとのズッ友写真で、「おお…ついにって感じ」「推しの2組のコラボ写真!!キツネ様ありがとう」といったファンからのコメントが多数届いた。また、SU-METAL(中元すず香)と新しい学校のリーダーズ SUZUKAが1枚の写真に納まったことに、「待ってました。すずかの共演」など、世界各国から多くの声が寄せられた。

また、BABYMETALのズッ友写真に登場したHYDEも、PACIFIC STAGEでのライブ写真に続いて出演者たちとの写真を投稿。ピンクの髪色となったHYDEと、韓国の6人組ボーイズグループ BOYNEXTDOORとの集合ショット、メンバー・TAESANやJO1 白岩瑠姫との2ショット、そしてキツネポーズを取りながらのBABYMETALとの4ショットなど、若手アーティストたちとの集合写真となっている。

コメント欄には「豪華なアーティストとの写真ありがとうございます イケメンにかわいこちゃんばかり!」「HYDEさん皆さんに慕われてらっしゃってさすがです」「HYDEさん×白岩瑠姫無敵すぎる」「HYDEさん楽しそうで私も嬉しくなります」などの反響が寄せらている。

(文=本 手)