Á°ÅÄÆØ»Ò¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¼ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê33¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤À¡¼¤¤¤¹¤¤Ê¿Í¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¤À¡¼¤¤¤¹¤¤Ê»Ò¤Î¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤³¤¤¤ª¼ê¤Æ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¼ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤åºÎï¤ªÈ©¥Ä¥ä¥ó¥Ä¥ä¥ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈ©åºÎï¡×¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿À¥»¥Ö¥ó¤À¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï18Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤È·ëº§¡£19Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£