8·î17Æü¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÎÃæ¥Î³Ù(É¸¹â2085m)¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬³êÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢19Æü¡¢ÃËÀ­¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

³êÍî¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÅÐ»³Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë70ÂåÃËÀ­¤È2¿Í¤Ç16Æü¤«¤éÃæ¥Î³Ù¤ËÅÐ»³¤Ë½Ð¤«¤±¡¢»³Äº¶á¤¯¤Î»³¾®²°¤Ç1Çñ¡£17Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë²¼»³¤·»Ï¤á¡¢¤½¤Î50Ê¬¸å¤ËÌó200m³êÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

17Æü¤È18Æü¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤¬°­Å·¸õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ïµß½õ¤òÃÇÇ°¡£19Æü¤ËÅ·¸õ¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¬Éô¤«¤é·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­¤ÏÅÐ»³Îò¤¬30Ç¯°Ê¾å¤¢¤êÅÐ»³·Ð¸³¤ÏË­ÉÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸Åö»þ¤ÎÃæ¥Î³Ù¤ÏÌ¸¤ä±«¤¬È¯À¸¤·¤Æ»ë³¦¤¬°­¤¯³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬Â­¤ò³ê¤é¤»³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»à°ø¤ÎÆÃÄê¤Ê¤É¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£