¡ÚËâºÀÅÍ¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡×870Ëü±ßÄ¶¤Î¡È¿Íµ¤¹âµé¼Ö¡É¹ØÆþ¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÊó¹ð
¸µ³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤¹âµé¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚËâºÀÅÍ¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡×870Ëü±ßÄ¶¤Î¡È¿Íµ¤¹âµé¼Ö¡É¹ØÆþ¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÊó¹ð
ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡×¤È¿´¾ð¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤È¡¢¼Ö¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹õ¤Î¾å²¼¤Ë¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤Ê¸°¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ø¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù¤Ï¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤Ç870Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤¹âµé¼Ö¡£
ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¼è¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹㊗️¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËâºÀÅÍ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«⁉️¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û