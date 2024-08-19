¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡¢ºÇÂç30m¤Î½©¤ÎÂç¤¦¤º¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤òÄó¶¡
Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö½©¤ÎÂç¤¦¤º¡×¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½©¤ÎÂç¤¦¤º
ÌÄÌç³¤¶®¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë»ö¤«¤é¡¢"´ñÀ×¤Î±²Ä¬"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÂç30m¤Î±²Ä¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï9·î¡Á11·î¤Î´ü´Ö¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤Ë¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
9·î16Æü¡Á10·î20Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¬Â®9¥Î¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊØ¤ÎÆüÉÕ¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
ÎÁ¶â¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤¬2,500±ß¡¢¾®³ØÀ¸¤¬1,000±ß¡¢ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1¿Í¤Ë¤Ä¤1¿ÍÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
½©¤ÎÂç¤¦¤º
ÌÄÌç³¤¶®¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë»ö¤«¤é¡¢"´ñÀ×¤Î±²Ä¬"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÂç30m¤Î±²Ä¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï9·î¡Á11·î¤Î´ü´Ö¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤Ë¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
9·î16Æü¡Á10·î20Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¬Â®9¥Î¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊØ¤ÎÆüÉÕ¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î±²Ä¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
ÎÁ¶â¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤¬2,500±ß¡¢¾®³ØÀ¸¤¬1,000±ß¡¢ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1¿Í¤Ë¤Ä¤1¿ÍÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£