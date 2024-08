きょう18時30分より放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』(TBS系)のタイムテーブルが発表された。中島健人・キタニタツヤのユニットGEMNが【推しの子】第2期OP主題歌「ファタール」を披露、Mrs. GREEN APPLEは、CMソングとしてもオンエア中の最新曲「familie」、人生讃歌「アポロドロス」、そして「点描の唄」の3曲をフルサイズで初披露するなど、注目曲が目白押しな4時間半となる。

※50音順※歌唱時間は目安※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり【18時台】Girls2×iScream「D.N.A.」Hi-Fi Un!corn「Left or Right」【19時台】乃木坂46「チートデイ」Mrs. GREEN APPLE「点描の唄」■出張ライブ!ライブ!KARA「GO GOサマー!」〜「ミスター」メドレーキマグレン「LIFE」ME:I「Click」■名曲ライブ!ライブ!NewJeans【20時台】Aqua Timez「虹」「決意の朝に」GEMN「ファタール」Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」■出張ライブ!ライブ!ORANGE RANGE「イケナイ太陽」■名曲ライブ!ライブ!NewJeans【21時台】Number_i「INZM」NewJeans「Supernatural」Mrs. GREEN APPLE「familie」LiSA「ブラックボックス」■出張ライブ!ライブ!KARA「I Do I Do -Japanese ver.-」北山宏光「COMIC」ME:I「Hi-Five」【21時台〜22時台】■フェス企画ポルノグラフィティ「アポロ」「ミュージック・アワー」「アゲハ蝶」「解放区」 ほか【22時台】■出張ライブ!ライブ!ORANGE RANGE「解放カーニバル」『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』は、TBS系にてきょう8月19日18時30分より4時間半の生放送(※19時までは一部地域の放送)。