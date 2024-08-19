TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å1»þ58Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò±§ÏÂÅç»Ô¡¢°¦ÆîÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û°¦É²¸©¡¦±§ÏÂÅç»Ô¡¢°¦ÆîÄ®¤ËÈ¯É½

ÆîÍ½¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢19ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£±§ÏÂÅç»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡20ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡19ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£°¦ÆîÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡20ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡19ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü