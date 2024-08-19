20Ê¬Â¤é¤º¤Ç¡È¹âµé¥¹¥¤¥«¡É8¶ÌÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÂçÃÀÈÈ¹Ô¡É¡¡1¶Ì4000±ß¤Î¹âµéÉÊ¼ï¡Ö²ÆÉðµ±¡×¤¬É¸Åª¤Ë
7·î20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÈª¤«¤é¥¹¥¤¥«8¶Ì¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï1¶Ì1500±ß¤«¤é4000±ß¤Î¹âµéÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30¶Ì°Ê¾å¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
20Ê¬Â¤é¤º¤Ç¹âµé¥¹¥¤¥«8¶ÌÅð¤Þ¤ì¤ë
7·î20Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬²á¤®¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¹¥¤¥«Èª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¿Í±Æ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤¬²ûÃæÅÅÅô¤òÊÒ¼ê¤ËÌÂ¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£2Ê¬¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢ºÆ¤ÓÈª¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¤¥«¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢20Ê¬Â¤é¤º¤Ç¡¢8¶Ì¤Î¥¹¥¤¥«¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤À¤¤¤¿¤¤7¡Á8Ô¤Î¥¹¥¤¥«¤Î¶Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡Ë30¶Ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦³Î¼Â¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÆÉðµ±¡Ê¤«¤Ö¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¡£¹â¤¤¤â¤Î¤Ç1¶Ì4000±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¥¹¥¤¥«¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¤¥«¤Î°ÌÃÖ¤ËÌÜ°õ¤Î¡ÖËÀ¡×
ÅðÆñ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥¹¥¤¥«Èª¤Ï¡¢Æ»Ï©¤«¤é¤â¾¯¤·±ó¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ãæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÈª¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Èª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áð¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¥¹¥¤¥«¤Ï³°¤«¤é¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤âÈÈ¹Ô»þ¹ï¤Î¸áÁ°3»þ40Ê¬º¢¤Ï¡¢²ûÃæÅÅÅô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢5mÀè¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£¥¹¥¤¥«¤òÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤âÂ¸µ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÕ¤òÊ¬¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÍÕ¤¬ÌÐ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤¿¤á¥¹¥¤¥«¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ËËÀ¤ò¤µ¤·¤ÆÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Ï¡Ö2Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£Ãµ¤µ¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿ÁêÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¡¢»ä¤ÏÁá¤¯¡£»ä¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤òÅþÄìµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×8·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë