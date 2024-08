¡ÈÂç¿Í¥«¥ï¥¤¥¤¡É¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¡ª¥³¥¹¥â¥é¥¤¥Õ¡Ö¥Ï¥ß¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×

コスモライフが取り扱う浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」から、トレンド感あふれる新色を発売します。

コスモライフが取り扱う浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」から、トレンド感あふれる新色を発売。

■開発ストーリー

ウォーターサーバーメーカーの多くは、ホワイトかブラックしか取り扱いがない。

本当は好きなカラーがあっても、お部屋に合うか心配だったり、恥ずかしくて選ぶ勇気が出なかったりする。

そんなユーザーの声に応えて、インテリアを華やかに彩り、使うたびに気分も上がる3つの新カラーを開発しました。

■カラーコンセプト

「自分の“スキ”には素直でなきゃ!」をコンセプトに、トレンドに敏感な同社スタッフが選んだのは、アップルグリーン、コットンピンク、アイスラベンダーの3色。

従来のウォーターサーバーにはなかった業界初のカラーバリエーションを採用。

ひとつひとつのカラーにテーマを設定し、インテリアに合うようにとことん考えられています。

心に秘めていた“スキ”な気持ちを引き出すような、キュートなカラーリングです。

・AppleGreen (アップルグリーン)

観葉植物好きなスタッフの推しカラー!

植物のグリーンとも相性の良い、「瑞々しさ」「ナチュラル」を表現した、軽やかな青林檎カラー。

お部屋に上品で爽やかな彩りを与えてくれます。

根強い人気を誇る、ナチュラルトーンを基調とした北欧風インテリアにマッチします。

・CottonPink (コットンピンク)

カワイイアイテム好きなスタッフの推しカラー!

ポップにもレトロにも合う万能さが魅力の、「無邪気さ」「甘さ」を表現した、柔らかく可憐なキャンディカラー。

お部屋を明るく彩ってくれます。

お花やスイーツ、キャラクターグッズなど、カラフルなインテリアにもマッチします。

・IceLavender (アイスラベンダー)

韓国アイテム好きなスタッフの推しカラー!

抜け感のあるオシャレアイテムにも合わせたい、「夜空」「落ち着き」を表現した透明感のあるラベンダーカラー。

お部屋に洗練された印象を与えてくれます。

幅広い世代に大人気の、淡いくすみカラーを基調とした“韓国っぽインテリア”にマッチします。

■インテリアイメージ

可愛さだけではなく、「トレンドのインテリアにもしっかりと合うこと」を大切にしているので、北欧風インテリアや韓国風インテリアのお部屋にも合わせやすいです。

ご自宅のインテリアに合わせて選べます。

■こだわりポイント

・可愛さと上品さを意識したゴールドのフレーム

水受けトレイや操作パネルのフレームにはシックなゴールドカラーを採用。

目立ちすぎず上品に見えるように細部までこだわっています。

・お鍋が置きやすいワイドトレイ

料理にも気兼ねなく使える浄水型だから、料理の時の使いやすさは必須。

ワイドトレイ付きなので、お鍋をトレイに置いたまま楽にお水を入れられます。

・水筒やタンブラーにも注ぎやすい余裕のある設計

水受けトレイから給水口までの高さが十分にあるので、背の高いタンブラーやポットでもトレイに置いたまま楽に操作できます。

・日本人女性の身長を考慮した高さ設計

給水口の高さは、日本人女性の平均身長に合わせて最適化。

楽な姿勢でストレスなく利用できます。

■新色リリース記念!全員もらえる新規契約キャンペーン

新色リリースを記念して、対象期間中に契約いただいた方“全員”に豪華特典がついてくるキャンペーンも開催します!

各手数料が0円になるだけではなく、個性豊かな6種類のフレーバーがセットになったルピシアのフルーツティーもプレゼント!

ハミングウォーターのお水で淹れた紅茶で、気分アガルひとときが過ごせます。

・期間:2024年8月19日(月)〜9月29日(日)

・特典詳細

【特典1】ルピシア「フルーツティージュテーム 6種セット」

※景品はやむを得ない事情により予告無く変更になる場合があります。

【特典2】初月利用料金(3,300円)が無料。

【特典3】初回出荷手数料(2,200円)が無料。

【特典4】限定カラー料金(2,200円)が無料。

・参加方法:対象期間中に新色(アップルグリーン、コットンピンク、アイスラベンダー)を新規契約いただくと自動的に全員に適用されます。

ホワイト、ブラックの契約は対象外です。

■新規お申し込み方法

お申込みは公式WEBサイトから!

■浄水型ウォーターサーバー「HummingWater(ハミングウォーター)」とは

水道水を注ぐだけで、ご自宅でいつでもおいしいお水を飲むことができる新しいタイプのウォーターサーバーです。

従来のペットボトルや宅配型のウォーターサーバーと比べて、重たい水ボトルの購入や交換をする必要もなく、水ボトルを保管するスペースも不要。

毎月定額制だから、飲み水だけではなく料理にも気兼ねなく使えます。

浄水フィルターも6ヶ月に1回、自動的にお届けするので水ボトルを日中受け取りにくい単身の方やご夫婦など幅広い層に利用されています。

■ハミングウォーターの浄水力

浄水性能は業界トップクラス。

独自のフィルターで26種類の不純物を徹底除去。

有機フッ素化合物PFAS(PFOS・PFOA)も除去可能で、赤ちゃんのミルクづくりにも安心して使えます。

更に、最大1,800Lも浄水できるので、使用量も気にせずたっぷり使えるのも安心です。

毎日の暮らしに寄り添いサポートしてくれる、そんなウォーターサーバーです。

ハミングウォーター

