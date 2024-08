ÆÚÆù¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥µ¥¤¥Ü¥¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¥È¥ó¤Þ¤Ä¤ê¡õ¥µ¥¤¥Ü¥¯¤Î¿¹5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

サイボクは「ありがトンまつり&サイボクの森5周年イベント」を2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)に開催します。

サイボク「ありがトンまつり&サイボクの森5周年イベント」

■開催概要

・イベント名:「ありがトンまつり&サイボクの森5周年イベント」

・開催日時 :2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)

・開催時間 :9:00〜

・開催場所 :サイボク本社 敷地内(〒350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546)

※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。

「ありがトンまつり」期間中、園内には楽しい「ステージイベント」のほか「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」など一日中家族で楽しめる複合施設になっています。

新設された「フォトスポット」で記念撮影もできます。

期間中「サイボクの森」入園チケット購入の方に各日先着200名様にキャラクタータオルプレゼント!

【アクセス】

<お車の場合>

圏央道狭山・日高ICを川越方面へ下り、1つ目の信号を左折。

国道407号線に入り、田木交差点を右折し、道なりに約5分。

※無料駐車場:1,400台有り

