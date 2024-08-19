7 MEN »ø½Ð±éCM¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ç¾å±Ç¡ª¥ß¥¯¥·¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖTRICKS¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¥ß¥¯¥·¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÖTRICKS¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¡¢2024Ç¯8·î24Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(¶â)¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âçºå¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤ÇOPEN¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¯¥·¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖTRICKS¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¡ÃÏ²¼ºÅ»ö¾ì(¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à)
±Ä¶È»þ´Ö¡¡ ¡§ 11:00-20:00
¥ß¥¯¥·¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÖTRICKS¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¡¢2024Ç¯8·î24Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(¶â)¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âçºå¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¤ÇOPEN¡ª
OPENÃæ¤Ï¡¢7 MEN »ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎCMÆ°²è(90ÉÃVer.)¤òÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2024Ç¯1·î22Æü(·î)¤ËÆüËÜÈ¯Çä¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Íµ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ã7 MEN »ø¡ä
2018Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢ËÜ郄¹î¼ù¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢Ìð²ÖóÕ¤Î6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢LIVE¤äÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¹¹ðµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊÀâÌÀ¡ä
¡ú¡ÖTRICKS¡×¤È¤Ï
¡ÖTRICKS¡×¤Ï¡¢1Ëç¤¢¤¿¤êÌó17kcal¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖTRICKS¡×¤Ï¹âµé²Û»Ò¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Á´ÅÚ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò·ë¤Ö¥¬¥ë¡¼¥À¹Ò¶õ¹ñºÝÀþµ¡Æâ¤Ç¤âÄó¶¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ASEAN¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¹ñ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦TRICKS¡¡15g(Ìó5Ëç)¡ß12ÂÞÆþ¤ê¡¡³Æ432±ß(ÀÇ¹þ)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ£(JAN¥³¡¼¥É¡§8994391000027)
¥¥à¥ÁÌ£(JAN¥³¡¼¥É¡§8994391000034)
¥¢¥¸¥¢¥óBBQÌ£(JAN¥³¡¼¥É¡§8994391000041)
¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥»¥Ã¥È¡Á¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¡Á¡¡2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹3¼ï¤È¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥»¥Ã¥È
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 7 MEN »ø½Ð±éCM¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ç¾å±Ç¡ª¥ß¥¯¥·¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖTRICKS¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥× appeared first on Dtimes.