°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Î·ãÆ®¤ò¹ÖÃÌÄ´¤ÇÀâÌÀ¡Ö±ÇÁü¤Î»ÈÍÑ¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢3²óÀï¤ÎÂè4»î¹ç¡¢Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë¡ÝÁá¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ÎÇ®Àï¤ò¡È¹ÖÃÌÄ´¡É¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶»ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÆ®¤ò¾Ò²ð¡£Âç¼Ò¤¬Áá¼Â¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢93Ç¯¤Ö¤ê¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹ÇÏÄíÍ¥ÂÀÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬149µå¤ÎÇ®Åê¤Ç2¼ºÅÀ´°Åê¡õ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¤ËÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¯¤Ê¤É¥Ð¥ó¥ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿Áá¼Â¤È¤Îµå»Ë¤Ë»Ä¤ë»àÆ®¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï9²óÎ¢¤«¤é¤Î»î¹ç¾õ¶·¤ò¼«¤éÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ÇÁü¤Î»ÈÍÑ¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖÃÌÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£