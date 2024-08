【第80話 事の始まり (1)】8月19日 公開

小学館は、倉田三ノ路氏、日向夏氏、しのとうこ氏らによるマンガ「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」第80話「事の始まり (1)」をサンデーうぇぶりにて8月19日に公開した。

第80話「事の始まり (1)」では壬氏は桜蘭に案内された先で、桜蘭の母、神美と翠苓に対面する。そこで、桜蘭の口から子一族の過去が語られる。

