¥¥º¤ÎÍèÌ´¤¬Î¨¤¤¤ëVISUAL ROCK¥ì¡¼¥Ù¥ë¤è¤ê¡¢sugar¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥¥º¤ÎÍèÌ´¡ÊVo¡ËÎ¨¤¤¤ëVISUAL ROCK¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDAMAGE¡×¤«¤é¡¢sugar¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢X JAPAN¤ÎYOSHIKIÎ¨¤¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬GLAY¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍË¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖDAMAGE¡×¤â¸½Âå¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥·¡¼¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÍ¿¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÍèÌ´¤Ï¡ÖDAMAGE¤Ë²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤ÈË»¤·¤µ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥º¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âVISUAL ROCK ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ØDAMAGE¡Ù¤ÎÊâ¤ß¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
sugar 1st SINGLE¡ÖJam¡×
DMGD-038 ¡ï1,650(tax in)
[¥¥ã¥ó¥Ç¥£ÉÕ¤¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É]
1. Jam
¢¨littleHEARTS.(¿·½ÉÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹¡¦web)¸ÂÄêÈÎÇä
È¯Çä¸µ:DAMAGE
DAMAGE presents ¡Ö´Å¤¤¿ÍÀ¸·×²è¡×
¡ÈJam¡ÉÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
10/14(·î¡¦½Ë) LittleHEARTS.¿·½É
¡ÈJam¡ÉÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
11/9 Ì¾¸Å²°fiveStars
DAMAGE presents¡ÚFIVESTAR MAGAZIN¡ÛÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
11/9 Ì¾¸Å²°ell.FITSALL
fiveStars ¡ß DAMAGE ¡Ö»î¿©¸ø±é-°í-¡×
12/2(·î)½ÂÃ«REX
½ÂÃ«REX ¡ß DAMAGE ¡Ö»î¿©¸ø±é-Æõ-¡×
12/14(ÅÚ)¥é¥¤¥«¥¨¥¸¥½¥óÅìµþ
sugar ¡È¿·¶Ê£¡ÉÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã1st ONEMAN¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìë¡×¡ä
https://su-gar.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯