ハロウィーンイベントをモチーフにしたスペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEの開催が決定!

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて開催されたイベントの要素を取り入れたメニューやグッズが展開されます☆

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE

スケジュール:

東京・新宿:OH MY CAFE

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月・祝)

所在地:東京都新宿区西新宿 1-1-3 新宿ミロード 7 階

大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI

開催期間:2024年9月12日(木)〜10月20日(日)

所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-6-1 2 階

愛知・名古屋:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店

開催期間:2024年10月3日(木)〜11月24日(日)

所在地:愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ 南館 5 階

予約方法:2024年8月19日(月) 12:00 カフェ公式サイト OPEN 18:00 予約スタート

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可。限定予約特典付き

東京・大阪・愛知にて、スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEを開催。

2024年のスペシャルカフェは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて開催された2イベントの要素を取り入れたスペシャルメニューやスーベニア付きメニュー、オリジナルグッズが登場します。

ピックアップされるのは、ディズニー・アニメーション映画『ノートルダムの鐘』をモチーフにしたイベント「グロリアス・マスカレード〜紅蓮の花と救いの鐘〜」と、『ピノキオ』をモチーフにしたイベント「ステージ・イン・プレイフルランド〜踊る人形と幻の遊園地〜」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のハロウィーンイベントをモチーフにしたスペシャルカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典:オリジナルクリアブックマーカー

種類:全22種 ※柄は選べません

事前予約者限定のカフェ利用特典としてプレゼントされる「オリジナルクリアブックマーカー」

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全22種から1枚がランダムで配布されます。

ドリンク注文特典:オリジナルコースター

種類:全22種 ※柄は選べません

ドリンク注文特典としてプレゼントされる「オリジナルコースター」

カフェでドリンクメニューを注文することで、1品につき1枚がランダムで提供されます。

カフェグッズ購入特典:オリジナルトレーディングカード

種類:全22種 ※柄は選べません

カフェグッズを購入された方の特典として用意される「オリジナルトレーディングカード」

オリジナルグッズを税込み3,850円購入するごとに1枚がランダムでプレゼントされます。

※得点は無くなり次第終了となります

メニュー

「グロリアス・マスカレード」「ステージ・イン・プレイフルランド」それぞれの世界観を詰め込んだプレートメニューが登場。

作中に登場するモチーフを使用したヨーグルトメニュー、趣向を凝らしたドリンクなど、スペシャル感満載の食事が用意されます。

OH MY CAFEはすべてのゲストに、健康的で楽しい食事をお届け。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピが開発されています。

グロリアス・マスカレードプレート

価格:2,590円(税込)

『花の街』で有名なクロワッサンをメインにイメージしたプレート。

蒸し鶏やたまごサラダなどと一緒に味わうことができます。

ステージ・イン・プレイフルランドプレート

価格:2,590円(税込)

「プレイフルランド」の食べ歩きメニューをあつめたプレート。

「グリム」が食べていたものをイメージしたマグロのフライがのっています。

ブドウのヨーグルトグラス

価格:1,690円(税込)

『花の街』の特産品であるブドウを使用したヨーグルトグラス。

イベント終盤の紅蓮の花で埋め尽くされた情景がイメージされています。

薔薇色のヨーグルトグラス

価格:1,690円(税込)

「フェロー・オネスト」のユニーク魔法、『薔薇色の夢』からインスパイアされたヨーグルトグラス。

プレイフルランドのチケットをイメージした敷き紙が添えてあります。

【グロリアス・マスカレード】アイスカフェオレ

価格:1,090円(税込)

『花の街』で開催されていた逆さま祭りをイメージしたアイスカフェオレ。

逆さま祭りに出てくる仮面のモチーフが施されています。

【グロリアス・マスカレード】ブドウドリンク

価格:1,090円(税込)

『花の街』の特産品のブドウをイメージしたブドウドリンク。

すっきりとした味わいに仕上げられています。

【グロリアス・マスカレード】レアチーズ風味のヨーグルトスムージー

価格:1,190円(税込)

「グロリアス・マスカレード」をテーマにした、レアチーズ風味のヨーグルトスムージー。

『花の街』の出店で売られていたチーズをイメージした一杯です。

【ステージ・イン・プレイフルランド】チェリー風味のスムージ―

価格:1,190円(税込)

『プレイフルランド』で「エース・トラッポラ」が食べていたチェリーパイをイメージしたドリンク。

フォトジェニックな見た目に仕上げられたチェリースムージーです。

【ステージ・イン・プレイフルランド】イチゴミルク

価格:1,090円(税込)

『プレイフルランド』で「グリム」も食べていたイチゴミルクアイスをイメージしたドリンク。

よくかき混ぜてから味わうのがおすすめです。

【ステージ・イン・プレイフルランド】りんごのスパークリング

価格:1,090円(税込)

「レオナ・キングスカラー」たちが『プレイフルランド』で飲んでいたドリンクをイメージしたメニュー。

フードメニューとも相性の良い、林檎のスパークリングジュースです。

ホットコーヒー/ホットティー

価格:各690円(税込)

カフェイン不使用のホットドリンクもラインナップ。

ホットコーヒーとホットティーから選べます。

スーベニア

価格:各1,100円(税込)

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE限定で販売されるスーベニア。

対象のメニューやドリンクをオーダーすることで購入できます。

※1メニューにつき1点購入できます

アクリルスタンドコースター<グロリアス・マスカレード>

種類:ランダム11種 ※ドリンクとセットで購入可能です

対象メニュー:

・【グロリアス・マスカレード】アイスカフェオレ

・【グロリアス・マスカレード】ブドウドリンク

・【グロリアス・マスカレード】レアチーズ風味のヨーグルトスムージ―

「グロリアス・マスカレード」がテーマのドリンクを注文された方が購入できるアクリルスタンドコースター。

各寮のイメージカラーを使った椅子に座る寮生たちがプリントされています。

アクリルスタンドコースター<プレイフルランド>

種類:ランダム11種

対象メニュー:

・【ステージ・イン・プレイフルランド】チェリー風味のスムージ―

・【ステージ・イン・プレイフルランド】イチゴミルク

・【ステージ・イン・プレイフルランド】りんごのスパークリング

華やかな衣装を纏った寮生たちのアートが楽しめるアクリルスタンドコースター。

「プレイフルランド」をテーマにしたドリンクを注文された方が購入できます。

チャーム付きマドラー<グロリアス・マスカレード>

対象メニュー:

・【グロリアス・マスカレード】アイスカフェオレ

・【グロリアス・マスカレード】ブドウドリンク

・【グロリアス・マスカレード】レアチーズ風味のヨーグルトスムージ―

アクリルスタンドコースターとセットで揃えたくなるチャーム付きマドラー。

「グロリアス・マスカレード」のチャームにはシックなコスチュームを纏った「グリム」が描かれています。

チャーム付きマドラー<プレイフルランド>

対象メニュー:

・【ステージ・イン・プレイフルランド】チェリー風味のスムージ―

・【ステージ・イン・プレイフルランド】イチゴミルク

・【ステージ・イン・プレイフルランド】りんごのスパークリング

「プレイフルランド」がテーマの「グリム」アートを使ったチャーム付きマドラー。

対象のドリンクを注文することで1つ購入することができます。

カフェオリジナルグッズ

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEにて販売される、カフェオリジナルグッズ。

「グロリアス・マスカレード」「ステージ・イン・プレイフルランド」それぞれ11寮生のデザインで展開されます。

アクリルキーホルダー<グロリアス・マスカレード>

種類:ランダム11種

価格:715円(税込)

華やかな帽子や仮面をつけた寮生たちをプリントしたアクリルキーホルダー。

寮カラーを上手に取り入れたコスチューム姿が印象的です。

アクリルキーホルダー<プレイフルランド>

種類:ランダム11種

価格:715円(税込)

「プレイフルランド」のアートを使用したアクリルキーホルダー。

全11寮生の中からいずれか1つがランダムで封入されます。

アクリルスタンド<グロリアス・マスカレード>

種類:ランダム11種

価格:1,320円(税込)

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEのロゴを取り入れたアクリルスタンド。

台座に寮生たちの名前ロゴをプリントした、コレクションにもぴったりなグッズです。

アクリルスタンド<プレイフルランド>

種類:ランダム11種

価格:1,320円(税込)

「ステージ・イン・プレイフルランド〜踊る人形と幻の遊園地〜」の世界観が楽しめるアクリルスタンド。

大きな羽根をあしらった帽子やタイトな衣装が素敵なデザインです。

ステッカー<グロリアス・マスカレード>

種類:ランダム11種

価格:605円(税込)

スマートフォンやノートのデコレーションにぴったりなステッカー。

それぞれ個性を活かしたポーズや仕草が印象的です。

ステッカー<プレイフルランド>

種類:ランダム11種

価格:605円(税込)

背景に取り入れられたストライプ柄もおしゃれなステッカー。

ステッカーから飛び出すようにデザインされた寮生たちに注目です。

缶バッジ<グロリアス・マスカレード>

種類:ランダム22種

価格:550円(税込)

ノーマル11種、ホログラム11種の全22デザインで展開される缶バッジ。

ハロウィーン気分が盛り上がること間違いなしのグッズです。

缶バッジ<プレイフルランド>

種類:ランダム22種

価格:550円(税込)

寮生たちのお顔をアップでプリントした缶バッジ。

全22種の中からどのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

クリアファイル<グロリアス・マスカレード>

価格:440円(税込)

ステンドグラス風の背景が美しいクリアファイル。

椅子に座った寮生たちが反面ずつプリントされています。

クリアファイル<グロリアス・マスカレード>

価格:440円(税込)

寮生たちの美麗アートが映える「グロリアス・マスカレード」のアートを使用したクリアファイル。

ワンポイントでプリントされた『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEのロゴもおしゃれ。

巾着<グロリアス・マスカレード>

種類:1,430円(税込)

『ノートルダムの鐘』をモチーフにしたイベント「グロリアス・マスカレード〜紅蓮の花と救いの鐘〜」のアイコンを散りばめた巾着。

シックなカラーを基調にした、大人かわいいデイリー雑貨です。

巾着<プレイフルランド>

価格:1,430円(税込)

『ピノキオ』をモチーフにしたイベント「ステージ・イン・プレイフルランド〜踊る人形と幻の遊園地〜」の要素を取り入れた巾着。

チケットやリボン、ガーランドなどのアイコンが散りばめられています。

カードケース<グロリアス・マスカレード>

価格:1,210円(税込)

写真やシールなどを挟んで一緒にお出かけができるカードケース。

バッグやポーチに付けられるボールチェーンつきです。

カードケース<プレイフルランド>

価格:1,210円(税込)

シックなネイビーを基調にした「プレイフルランド」デザインのカードケース。

カラフルなタッチでプリントされたイベントロゴも高ポイント。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の特別な空間の中で、フォトジェニックなお食事を味わいながら、楽しい「特別な1日」が過ごせるカフェ。

東京・大阪・愛知にて2024年9月6日より順次開催される『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFEの紹介でした☆

