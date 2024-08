¤ª»ÒÍÍ¥é¡¼¥á¥óÂçÉýÃÍ²¼¤²¡ª¡ÖÀ¶Ï»²È¡×¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¿å¸ÍÆîÅ¹

「清六家」を運営しているコン・コースは、2024年8月1日に茨城県内15店舗目となるイオンタウン水戸南店をオープンしました。

「清六家」イオンタウン水戸南店

「清六家」を運営しているコン・コースは、2024年8月1日に茨城県内15店舗目となるイオンタウン水戸南店をオープン。

新店舗のオープンにあわせ、「清六家」で提供しているお子様ラーメンの値下げに踏み切りました。

【値下げに踏み切った背景】

“次世代を担って行く子供たちにもっと会社として貢献できないか?”

そんな社長の一言から始まりました。

原価高騰や最低賃金の引き上げ・水光熱費の値上がりの影響を受けて、「清六家」も含めどの飲食店でも軒並み価格改定が検討され値上げに至っています。

このような状況でも『家族で楽しむラーメンチェーン店を謳っているからこそ、もっと家族に寄り添ったお店にしていこう。』という想いから、「お子様ラーメンの値下げ」に踏み切りました。

価格は、値下げ前の価格550円に比べ、260円の値下げとなる290円(税込)になります。

【清六家について】

<特長・こだわり>

茨城県内で直営店15店舗を構える、ラーメンチェーン。

赤・黒・金の3色でおなじみの「清六家」では、小商圏型の店舗展開を行っており、1店舗1店舗が地域に密着した店舗になるよう、店舗毎に様々な取り組みを実施。

どの店舗も、ホールからキッチンを見渡せるレイアウトになっており、客席から手元まで見ることが出来る透明性の高い店舗作りです。

子供から大人、お爺ちゃんからお婆ちゃんまで、年代を問わず全ての方に美味しく食事をしていただけるよう、豚骨系のラーメンから昔ながらの中華そばまで幅広くのラーメンを用意しています。

また、清六家では、芳醇な香りの鶏油を用い、専用の中華コンロの高火力で一気に調理したチャーハンにもこだわっています。

合格率30%の社内試験「チャーハン検定」を合格した者のみが調理出来るようにすることで、品質を安定させることに成功!“チャーハンが美味しいラーメン屋さん”と言われる程のクオリティで、隠れた人気商品です。

〈人気メニュー〉

・商品名 :特・清六家豚骨醤油

価格(税込):1,130円

特・清六家豚骨醤油

・商品名 :極み鶏

価格(税込):950円

極み鶏

・商品名 :特製チャーハン

価格(税込):650円

チャーハン

【清六家 店舗情報】

・総本山 茨城県つくば市花畑2丁目12-7

・筑波大学店 茨城県つくば市天久保3丁目4-8

・北条店 茨城県つくば市北条5268-3

・みらい平店 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目4-5

・守谷店 茨城県守谷市松前台1丁目3-1

・つくばキュート店 茨城県つくば市吾妻1丁目6-1 キュートクレアスクエア3F

・下妻店 茨城県下妻市長塚120-1

・みどりの店 茨城県つくば市みどりの中央11-3 ウイングマルシェ101

・守谷駅前店 茨城県守谷市中央2-16-7

・坂東店 茨城県坂東市辺田字原新1104-4 ヨークタウン坂東F棟

・江戸崎店 茨城県稲敷市佐倉3252-2

・岩瀬店 茨城県桜川市西桜川2-15

・真壁店 茨城県桜川市真壁町古城360

・結城店 茨城県結城市鹿窪1357-3

・イオンタウン水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 モール北1階

清六家岩瀬店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お子様ラーメン大幅値下げ!「清六家」イオンタウン水戸南店 appeared first on Dtimes.