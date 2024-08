¹â²è¼Á±Õ¾½¡ªMAXWIN¡Ö12.1¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡×

昌騰は、運営するカー用品ブランド「MAXWIN」より、12.1インチフリップダウンモニターの90系ノア/ヴォクシー専用取り付けステーを販売中です。

MAXWIN「12.1インチフリップダウンモニター」

MAXWIN FLH1212-SET6

12.1インチ大画面のフリップダウンモニター

HDMI2系統入力対応+スピーカー搭載でカーナビやスマホと接続可能!

【適合車種】

・ヴォクシー(型式:MZRA90W系、MZRA95W系、 ZWR90W系、ZWR95W系)

・ノア(型式:MZRA90W系、MZRA95W系、 ZWR90W系、ZWR95W系)

【製品紹介】

◆ノア・ヴォクシー専用取付キット付属

各車種にフィットする専用の取付キット付きで取付用の型紙も付属しています。

◆12.1インチ画面高画質液晶

1600×900の高画質液晶。

12.1インチ画面で高精彩な画像を楽しむことができます。

◆HDMI2系統入力対応

本体側面・裏面2ヵ所にHDMI端子を搭載。

スマホやカーナビ等HDMI対応機器の2台同時に接続可能高画質な映像や音声を楽しむことができます。

もちろんアナログ端子のRCAも接続可能。

従来のDVDプレーヤーなども接続できます。

HDMI2系統入力

◆スピーカー搭載

モニター本体にスピーカーが搭載されているので、車両のナビが出力制限されている場合でもモニター単体で使用可能。

HDMI+スピーカーでスマホの動画やFire TV Stick等にも対応。

Amazon Fire TV Stick対応

◆USB、microSDスロット搭載

USBメモリやmicroSDカードを挿入して直接データを読み込むことができます。

動画・静止画・音楽ファイルも手軽に楽しめます。

◆LEDルームランプ、イルミネーションライト搭載

ルームランプ搭載なので、既存のルームランプにスワップして取り付けた際にもランプの機能を損ないません。

本体側面のイルミネーションライトは豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーを選択できます。

