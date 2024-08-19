¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼µ´Î¶±¡æÆ¡Ö»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½ ÀÊÌ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/19¡Û¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ´Î¶±¡æÆ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖÄ¶Àä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×
µ´Î¶±¡¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀÊÌ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µ´Î¶±¡¤Ï2021Ç¯9·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ´Î¶±¡æÆ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖÄ¶Àä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×
¢¡µ´Î¶±¡æÆ¡¢»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð
µ´Î¶±¡¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀÊÌ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µ´Î¶±¡¤Ï2021Ç¯9·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Àè½µ¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£— µ´Î¶±¡æÆ(40ºÐ) (@kiryuintw) August 19, 2024
ÀÊÌ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û