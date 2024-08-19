¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡ÙÂè20¡¦21ÏÃ Ï¢Â³2ÏÃÊüÁ÷¡¡ÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡ª
4·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡ÙÂè20ÏÃ¡¢Âè21ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2400ËüÉô¡£Æî¾¡µ×¸¶ºî¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¡£2019Ç¯¤È2021Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢2021Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë The second contact¡Ù¤âÆ²¡¹¤Î´°·ë¨¡¨¡¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤ÎÅÁÀâ¤Ï¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¡£ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢È¯É½ÅöÆü¤Ë¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¾®Â¼Å¯À¸¡¢Ê¡Åç½á¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¨¡¨¡¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢Âè20ÏÃ¡¢Âè21ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¨¡¨¡¡ª¡ª
¢¨Âè20ÏÃ¡¦Âè21ÏÃ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç8¡¿24¡ÊÅÚ¡Ë24¡§55¡Á¡¡2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷Í½Äê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¶É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂè20ÏÃ ¡Ö24»þ´Ö¡Ä¡£¡×¡Û
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¦³¾Â²È¤«¤é¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤¿¤áÅð»£¹Ô°Ù¤òË½¤¯±§ÄÅÈÁ¡£
¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¤¬¤Ð¤ì¤¿³¾Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤ÏÌ¨¤Î¤»¤¤¤À¤È¤·Èà½÷¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤ë¨¡¨¡¡£
´Ö°ìÈ±¡¢Ì¨¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬Æ¨¤²¤ë³¾Â¤òÎëÌÚ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
°ìÏ¢¤ÎÌÀ¤Î¹ÔÆ°¤«¤éÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È´ª¤Å¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¿¿¹õÁÈ½»Âð¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¨¡¨¡¡£
¡ÚÂè21ÏÃ ¡Ö°ÅÞ¤¿¤Á¤ÎABC¡×¡Û
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬Ëå¤ÎÍÎ»Ò¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
2¿Í¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï³¾Â¤Î²òÊü¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¨¡¨¡¡£
º´Æ£·»Ëå¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï±§ÄÅÈÁ¤ËÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿±§ÄÅÈÁ¤Ï¥Ò¥Ê¥³¤ò±Â¤ËÌÀ¤ò»¦¤¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡ä¡ä¡äÂè20ÏÃ¡¦Âè21ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÆî¾¡µ×¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2400ËüÉô¡£Æî¾¡µ×¸¶ºî¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¡£2019Ç¯¤È2021Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢2021Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë The second contact¡Ù¤âÆ²¡¹¤Î´°·ë¨¡¨¡¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤ÎÅÁÀâ¤Ï¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¡£ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢È¯É½ÅöÆü¤Ë¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶½ÄÅÏÂ¹¬¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¾®Â¼Å¯À¸¡¢Ê¡Åç½á¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¨¡¨¡¡£
¢¨Âè20ÏÃ¡¦Âè21ÏÃ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç8¡¿24¡ÊÅÚ¡Ë24¡§55¡Á¡¡2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷Í½Äê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¶É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂè20ÏÃ ¡Ö24»þ´Ö¡Ä¡£¡×¡Û
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¦³¾Â²È¤«¤é¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤¿¤áÅð»£¹Ô°Ù¤òË½¤¯±§ÄÅÈÁ¡£
¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¤¬¤Ð¤ì¤¿³¾Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤ÏÌ¨¤Î¤»¤¤¤À¤È¤·Èà½÷¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤ë¨¡¨¡¡£
´Ö°ìÈ±¡¢Ì¨¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬Æ¨¤²¤ë³¾Â¤òÎëÌÚ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
°ìÏ¢¤ÎÌÀ¤Î¹ÔÆ°¤«¤éÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È´ª¤Å¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¿¿¹õÁÈ½»Âð¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¨¡¨¡¡£
¡ÚÂè21ÏÃ ¡Ö°ÅÞ¤¿¤Á¤ÎABC¡×¡Û
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬Ëå¤ÎÍÎ»Ò¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
2¿Í¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï³¾Â¤Î²òÊü¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¨¡¨¡¡£
º´Æ£·»Ëå¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï±§ÄÅÈÁ¤ËÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿±§ÄÅÈÁ¤Ï¥Ò¥Ê¥³¤ò±Â¤ËÌÀ¤ò»¦¤¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡ä¡ä¡äÂè20ÏÃ¡¦Âè21ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÆî¾¡µ×¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ