³¨ËÜ²è²È¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÌ¤Íè¡×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò³¨ËÜ¤Ë¡Ú¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·¡Û
¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·¡×¤¤ç¤¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö³¨ËÜ²è²È¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¡¡Ë×¸å50Ç¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤ÏÀ¸³¶¤ò¤«¤±¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤¿³¨ËÜ²è²È¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÈà½÷¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ô¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î15ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤ÏÀ¸³¶¤ò¤«¤±¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤¿³¨ËÜ²è²È¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÈà½÷¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ô¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î15ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë