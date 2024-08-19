À®Í§¶½¶È¤¬µÞ¿¡¢À¾Éð¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤Ø
¡¡À®Í§¶½¶È<9170.NG>¤¬µÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£°»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢À¾Éð¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤ò³äÅöÀè¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¹Ô¿·³ô¿ô¤Ï£³Ëü£³£°£³³ô¤Ç¡¢Ê§¤¤¹þ¤ß´üÆü¤Ï£¹·î£²£°Æü¡£´õÇö²½Î¨¤Ï£±¡¥£±£°¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Û¤Ï£±³ô¤Ë¤Ä¤£±£¶£µ£°±ß¤Ç¡¢º¹°ú¼ê¼è³µ»»³Û£´£¹£¶£°Ëü±ß¤Ï¡¢¾ëÆîÅç»ö¶È½ê¤Î¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÄÂ¼Ú¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅÄ¶èµþÉÍÅç¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡È¯¹Ô¿·³ô¿ô¤Ï£³Ëü£³£°£³³ô¤Ç¡¢Ê§¤¤¹þ¤ß´üÆü¤Ï£¹·î£²£°Æü¡£´õÇö²½Î¨¤Ï£±¡¥£±£°¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Û¤Ï£±³ô¤Ë¤Ä¤£±£¶£µ£°±ß¤Ç¡¢º¹°ú¼ê¼è³µ»»³Û£´£¹£¶£°Ëü±ß¤Ï¡¢¾ëÆîÅç»ö¶È½ê¤Î¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÄÂ¼Ú¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅÄ¶èµþÉÍÅç¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS