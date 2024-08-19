¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¼¢²ì³Ø±à¥×¥íÃíÌÜ¡¦´ä°æ¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂç³ØNo.1Í··â¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¿Ê³ØÉ½ÌÀ
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè12Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡¼¢²ì³Ø±à0¡Ý1ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê2024Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¼¢²ì³Ø±à¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÍ··â¼ê¡¦´ä°æÅ·»Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿´ä°æ¤Ï6²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÅê¼ê¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡¢8²ó1»à¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤â¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¿Í1¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤âÀ¨¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö4Ç¯´Ö¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÍ··â¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È4Ç¯´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¢²ì³Ø±à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¤È²÷¿Ê·â¤â¸«¤»¡Ö¼¢²ì³Ø±à¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦½¸ÂçÀ®¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£