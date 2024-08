とびしまのレモンを未来に繋げる！フレスタホールディングス／三菱食品「レモン苗木パートナー制度」

フレスタホールディングスは、今回広島県呉市で“愛とレモンで島おこし”をテーマに活動するクレセントの取り組み「レモン苗木パートナー制度」に賛同した三菱食品 中四国支社と同社が、耕作放棄地を開拓した畑でレモンの苗木を共に育て、未来に繋げていく取り組みを2024年8月1日よりスタートしました。

フレスタホールディングス/三菱食品「レモン苗木パートナー制度」

フレスタホールディングスは、今回広島県呉市で“愛とレモンで島おこし”をテーマに活動するクレセントの取り組み「レモン苗木パートナー制度」に賛同した三菱食品 中四国支社と同社が、耕作放棄地を開拓した畑でレモンの苗木を共に育て、未来に繋げていく取り組みを2024年8月1日よりスタート。

<三菱食品 中四国支社との取り組みについて>

三菱食品 中四国支社様では、地域企業や自治体と連携し『地域貢献・地域創生プロジェクト』を立ち上げ、地域の隠れた商材・名産品の発掘提案、地域課題の解決に向けた取り組みを推進されています。

昨年、三菱食品・八天堂・狭間農園と共に高齢化が進む島のレモンを未来に繋ぐべくスイーツ3品の開発に取り組むなど、地域創生の取り組みを推進し、今回のレモン苗木パートナーでの連携に至った。

<「苗木パートナー」制度について>

クレセント様が運営する、農業従事者と地域活性化を目指す人々の集まり「とびしま柑橘倶楽部」と一緒に耕作放棄地を開拓した畑に植樹することでまだ赤ちゃんのようなレモン苗木を一緒に育てる、いわば育ての親のような存在(パートナー)になれる、苗木1本から参加可能なサブスクリプション型パートナー制度です。

<農園名について>

「ちゃいちゃい農園」

「〜ちゃい」は、広島の方言で『一度来てみんちゃい』『これ食べんちゃい』など、初めての人も温かく仲間に迎え入れてくれたり、頑張っている人を温かく応援してくれたり、広島の人の良さを感じる方言です。

