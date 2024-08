¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º½Ð±é¡ªSuperb Hop Band¡¡Âè4²ó¸ø±é¡Ø¶ËÅìPopCulture4 Cheers to reunion¡Ù

作・編曲家である木原 塁を中心に、様々な音楽ジャンルで活躍する若手〜中堅プレイヤーによって2020年に結成されたジャズ・ラージ・アンサンブル「Superb Hop Band」。

4回目となるライブ『極東PopCulture4 Cheers to reunion』を、2024年9月15日(日)に「天王洲アイルKIWA」で開催します。

Superb Hop Band 第4回公演『極東PopCulture4 Cheers to reunion』

日時 :2024年9月15日(日) 17:30 Open/18:00 Start

会場 :KIWA TENNOZ(天王洲アイルKIWA)

所在地 :東京都品川区東品川2-1-3

アクセス:りんかい線・東京モノレール 天王洲アイル駅下車 徒歩5分

主催 :WdField’s Music Lab.

後援 :日本音楽家ユニオン

助成 :公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】

4回目となるライブ『極東PopCulture4 Cheers to reunion』を、2024年9月15日(日)に「天王洲アイルKIWA」で開催!

■大編成ジャズ・アンサンブルにより生まれ変わる名曲の数々

4回目となるSuperb Hop Bandによるシリーズ公演『極東PopCulture』は、1年間の休止を経て更に充実したレパートリーを掲げての開催となります。

9本の管楽器と5人のリズムセクションという大編成ジャズ・アンサンブルのために装いを新たにした日本のサブカル・ポップカルチャーを彩った名曲の数々を、特別なサウンドで楽しめるステージです。

過去3回のライブでは、様々な音楽ジャンルの第一線で活躍するメンバーによる極上のパフォーマンスと緻密なアンサンブルが繰り広げられ、各方面より好評を得ています。

■日本のサブカル・ポップカルチャー作品と巨匠の邂逅

Superb Hop Bandのレパートリーは全て書き下ろし編曲となっており、その中でも、今や国民的アニメとも言える『ONE PIECE』の主題歌「ウィーアー!」は、グラミー賞作家である巨匠デヴィッド・マシューズ(David Matthews)によるアレンジになっています。

今回のライブでは、そのデヴィッド・マシューズがスペシャルゲストとして出演することが決まっています。

日本のサブカル・ポップカルチャー作品と現代ジャズ界の巨匠のコラボレーションが楽しめます。

スペシャルゲストとして出演するデヴィッド・マシューズ(photo by Takao Ogata)

■配信チケットも販売中

2020年の第1回はコロナ禍の影響で配信のみでしたが、2021年の第2回以降は会場で楽しめるライブと同時にライブ配信もおこなっています。

第4回となる今回の『極東PopCulture4』も、会場チケットに加えて配信チケットも販売中です。

遠方のお客様も、ご自宅で白熱のライブを楽しめます。

<出演>

Superb Hop Band

木原 塁(cond/arr)

幸野あかね(cl) 屋嘉一志(as) 阿部力太(ts) 渡辺将也(bs)

松木理三郎(tp) 村上泰平(tp) 古屋ひろこ(tp) 島田直道(tb) 志賀健輔(tb)

佐々木正明(g) 池尻晴乃介(b) はまだりゅうじ(p)

伊藤ショボン太一(ds) 荒川B琢哉(perc)

篠宮隆太(MC)

<Special Guest>

デヴィッド・マシューズ(piano/arr)

<チケット代>

会場一般 :4,000円(+1d 600円/税込)

会場学生 :3,000円(+1d 600円/税込)

配信(ツイキャスプレミア):3,500円(税込)

(※アーカイブ配信は2024年9月29日まで)

<プログラム>

ペガサス幻想

Z・刻をこえて

ウィーアー!

ムーンライト伝説

ブルーウォーター

オリオンをなぞる

ゆずれない願い

God knows…

BLOODY STREAM

TANK!

ほか

(曲順未定/追加・変更の可能性あり)

