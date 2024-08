¿Í¤È¸¤¤¬¤´¤­¤²¤ó¤ËÊë¤é¤»¤ë²È¤Å¤¯¤ê¡ªÀõ°æ½»Âð¡Ö°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹²È¡¢ÊÙ¶¯²ñ¡×

浅井住宅は、イベント「愛犬と暮らす家、勉強会」を2024年10月4日(金)〜6日(日)に愛知県岡崎市 浅井住宅事務所にて開催します。

浅井住宅「愛犬と暮らす家、勉強会」

日時 : 2024年10月4日〜6日

9:00〜 10:30〜 13:30〜 15:00〜 16:30〜

会場 : 浅井住宅 事務所

アクセス : 愛知県岡崎市真伝町字満場42-27

参加費 : 無料

定員 : 一日5組

申込方法 : ホームページの予約フォームより

https://asai-jutaku.com/pages/157/

浅井住宅は、イベント「愛犬と暮らす家、勉強会」を2024年10月4日(金)〜6日(日)に愛知県岡崎市 浅井住宅事務所にて開催。

■「愛犬と暮らす家、勉強会」開催の背景

愛犬と暮らす家(以下、愛犬家住宅)とは、人と犬がごきげんに暮らせる家づくりのこと。

お互いのストレスなく快適に暮らせる家づくりです。

愛犬との関係がより親密になり、家族となり、室内で一緒に暮らすにあたり、住宅や住まい方も変化していくことが必要です。

室内飼いが多くなったことで、病気や怪我、汚れやにおいなど問題も増えてきています。

犬との関係性が変わってきたことで、住まい・住まい方・育て方も変化していかなければいけません。

少しの工夫をすることで、安心・安全で、そして快適な家になります。

「人にも犬にも心地良い家」これが愛犬家住宅です。

■代表 浅井からのコメント

私自身にも愛犬がいます。

シェパードの女の子で、もうすぐ13歳。

本当にかわいく、癒しです。

子供たちとも仲良く、まぎれもなく家族です。

愛犬と共に暮らす気持ちはよく分かります。

「犬も人も快適に暮らせたら」という気持ちがよく分かるので、愛犬家住宅に取り組もうと思いました。

まずは、愛犬家の皆さんに愛犬家住宅というのがあることを知ってもらいたいです。

問題の大半が躾の面だと思っている人も多いですが、躾だけではなく、家を工夫するだけで解決する問題もあると知ってもらいたい、という思いから開催します。

人も犬もごきげんに暮らせる家づくりがあることを知ってもらいたいです。

■「愛犬と暮らす家、勉強会」開催内容

愛犬家住宅コーディネーターの資格を取得した、浅井住宅三代目の浅井 隆利が講師。

大工としての技術、愛犬家住宅コーディネーターの知識、実際に愛犬と暮らす飼い主としての経験。

これらを活かして、「人も犬も快適に暮らす家」について伝えられます。

人と犬との関係、なぜ愛犬家住宅が必要なのか、愛犬家住宅にするとどうなるのか、どんな実例があるのかを伝えられます。

その後、フローリングのサンプルで、滑りやすい床と滑りにくい床の違いを体験できます。

わんちゃんを実際に連れくれば、実際に歩行体験が可能です。

また逆に躾が必要な場合や、犬種や犬の性格で家の工夫が変わる場合もあるので、そこは犬の訓練士(代表の妻)からアドバイスをもらえます。

人も犬もごきげんに暮らすためには家の工夫が必要です。

