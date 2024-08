¤ª¤¤¤·¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¡ªASHITAMO¡Ø¹õÂçÆ¦¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¾®µû¡õ¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥ª¥¯¥é³¤ÂÝ¤·¤ª¡Ù

「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『黒大豆とバナナとチーズ入り小魚&ナッツミックス』『オクラ海苔しお』を9月2日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売します。

ASHITAMO『黒大豆とバナナとチーズ入り小魚&ナッツミックス』『オクラ海苔しお』

●ASHITAMO 大袋 黒大豆とバナナとチーズ入り小魚&ナッツミックス

内容量 :60g

賞味期間 :120日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格:486円(税込)

●ASHITAMO 大袋 オクラ海苔しお

内容量 :42g(個包装込み)

賞味期間 :150日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格:486円(税込)

「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『黒大豆とバナナとチーズ入り小魚&ナッツミックス』『オクラ海苔しお』を9月2日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売!

黒大豆とバナナとチーズ入り小魚&ナッツミックス

たんぱく質は、若者のダイエットや筋トレ、中高年の筋力維持のためなど、年代を問わず必要とされる栄養素です。

プロテイン飲料は味気なく長続きしない、食事だけでは量が摂取できない、などのお悩みを解決するために、間食としておいしく手軽にたんぱく質が摂取できる商品を発売します。

【商品特徴】

・女性にうれしい健康素材を5種類配合しました。

甘いとしょっぱいの組み合わせで止まらないおいしさです。

(黒大豆・バナナチップ・チーズ・味付き小魚・アーモンド)

・素材本来のヘルシーさを生かした“ロカボ”ライフを応援する商品です。

(個包装1袋(15g当たり)糖質3.7g、たんぱく質4.7g)

オクラ海苔しお

同社で販売中のASHITAMOシリーズ人気No.1(※1)「オクラ梅かつお」は「美味しいのに罪悪感がない」「おやつにもお酒のおつまみにも食べられる」などで人気。

そこで今回、ポテトチップスなどで人気の“海苔しお味”を発売します。

※1:2024年4月 同社「ASHITAMO」ブランドの出荷金額

【商品特徴】

・オクラを丸ごと素揚げして有明海産の海苔で味付けしました。

海苔の豊かな風味と、さくさくとした軽い食感で、あとひくおいしさが楽しめます。

・野菜本来のヘルシーさを生かした“ロカボ”ライフを応援する商品です。

(個包装1袋(標準5.4g当たり)糖質3.0g、食物繊維0.7g)

