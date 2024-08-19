350¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼êºî¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Äfromis_9¡¢1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
fromis_9¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûfromis_9¡ÖÃ¯¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×
8·î19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢fromis_9¤Ï8·î16Æü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ó¡¼¥º¥¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢350¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØSupersonic¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿fromis_9¤Î½é²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ó¡¼¥º¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶·ã¤µ¤»¤¿¡£
fromis_9¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥º¥¡¼¥ê¥ó¥°À½ºî¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ó¡¼¥º¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄË¥¤¦»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦¿¿¿´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¡¦¥½¥è¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ªfromis_9¤Ï8·î12Æü¡¢¡ØSupersonic¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£