µ¤ÉÊ¤ÎÈþ¡¡ÁÐÎÓ»û¤ÎºÌ¿§ÁºÁü¡¡»³À¾¾ÊÊ¿ÍÚ¸©
ÁÐÎÓ»û¤ÎÀé¼êÀé´ã´Ñ²»Áü¡£¡Ê7·î18Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¿¸Ãæ8·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾Ê¿¸Ãæ»ÔÊ¿ÍÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÀéÇ¯¤Î¸ÅÑë¡¢ÁÐÎÓ»û¤Ï1997Ç¯¤ËÊ¿ÍÚ¸Å¾ë¡¢ÄÃ¹ñ»û¤È¶¦¤Ë¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£2ÀéÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ëºÌ¿§ÁºÁü¤ÏÃæ¹ñÅÁÅý¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤â¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊõ¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¡£
ÁÐÎÓ»û¤ÎÀé¼êÀé´ã´Ñ²»Áü¡ÊÉôÊ¬¡Ë¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤Î¼«ºß´Ñ²»Áü¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎÍå´ÁÁü¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎÍå´ÁÁü¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎâäÍå´Á¤ÈÉÂÍå´Á¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎÁéÍå´Á¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎÁéÍå´Á¤ÈæöÍå´Á¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤Î°¢Íå´Á¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë
ÁÐÎÓ»û¤ÎðêÂÌÁü¡£¡Ê7·î17Æü»£±Æ¡¢Ê¿ÍÚ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë