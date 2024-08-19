À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÄ¹ºê¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬´óÉÕ¶â¤ò¸©¤ËÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¹ºê¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÀøÉú¥­¥ê¥·¥¿¥ó´ØÏ¢°ä»º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢

¹½À®»ñ»º¤ÎÊÝÁ´¤Ë¸þ¤±¤Æ2015Ç¯¤«¤éÄ¹ºê¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑ¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê1±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤ª¤è¤½280Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄ¹ºê¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ±ÒÆ£ Í¦¼ÒÄ¹¡Ë

¡ÖÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

10Ç¯´Ö¤Î´óÉÕ¶â¤Î¹ç·×¤Ï¤ª¤è¤½2600Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶µ²ñ¤ÎÂÑ¿ÌÂÐºö¤ä°Ý»ý¡¦½¤Éü¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£