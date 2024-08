¾ÞÌ£´ü¸Â10Ê¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ªÁí¹ç¶á¹¾µí¾¦¼Ò¡Ø¶á¹¾µí¥Ð¡¼¥¬¡¼SUDAKU¡Ù

総合近江牛商社は、近江牛を100%使用したハンバーガーを販売する『近江牛バーガーSUDAKU』(滋賀県竜王町)を2024年8月29日(木)にグランドオープンします。

総合近江牛商社は、近江牛を100%使用したハンバーガーを販売する『近江牛バーガーSUDAKU』(滋賀県竜王町)を2024年8月29日(木)にグランドオープン!

【近江牛バーガーSUDAKUについて】

近江牛100%バーガーの美味しさをとことん追求した結果、とにかく出来立てにこだわったハンバーガーを開発。

余熱で火が入ることで風味を失ってしまうため賞味期限は10分に設定しました。

衛生面に最大限考慮し最新設備を駆使した新工場にて加工した近江牛のミンチは鮮度が高く、さらに通常、焼肉店で提供するカルビやロースをミンチにすることで、これまでにない味わいと風味を実現。

SNS映えスポットもあり!

【メニューの一部を紹介】

●近江牛バーガー

日本三大和牛として人気の高い「近江牛」。

近江牛100%使用の特別パティを使用したこだわりの逸品をお値打ち価格で楽しめます。

3時間じっくり煮込んだ自家製デミグラスソースとタルタルソースのコンビネーションはやみつきになること間違いなし。

シングル 950円(税込み)

ダブル 1,150円(税込み)

近江牛100%の味を体感せよ

●すだくバーガー

創業150年老舗精肉店監修!焼肉屋が本気でつくったハンバーガー。

独自配合のブレンドパテと自家製マスタードソースがポイントです。

シングル 500円(税込み)

ダブル 750円(税込み)

老舗バーガー店監修のハンバーガー

【こだわりポイント】

●ボロネーゼソース

6時間かけてじっくり煮込んだ自家製ボロネーゼソース。

近江牛の旨みと自家製ボロネーゼソースの相性抜群。

●バンズ

特注の機械で両面サク!フワッ!と焼き上げたこだわりのバンズを使用

●パティ

肉そのものの味を感じてもらう為にシンプルな味付けに。

食べた時の食感も楽しめます。

