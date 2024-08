約45cmの大きなどんぶりサイズのぬいぐるみ！バンプレストブランド「蒙古タンメン中本」アミューズメント専用景品

バンプレストブランドから、「蒙古タンメン中本」のアミューズメント専用景品が8月より初登場します。

バンプレストブランド「蒙古タンメン中本」アミューズメント専用景品

バンプレストブランドから、「蒙古タンメン中本」のアミューズメント専用景品が8月より登場☆

激辛好きやラーメン好きから支持を受ける「蒙古タンメン中本」のメニューから「蒙古タンメン」の約45cmの大きなぬいぐるみ『蒙古タンメン中本 ラーメンぬいぐるみ〜蒙古タンメン〜』をはじめ、白根誠店主やメニューをデザインしたスタンド付きアクリルキーホルダーなど合計4アイテムを全国のアミューズメント施設へ向けて順次投入します。

「蒙古タンメン中本」の人気メニューをプリントした、ぬいぐるみやアクリルキーホルダーなどが初登場。

「蒙古タンメン中本」のおいしさと辛さをそのままプリントで表現したぬいぐるみを、より身近に届けるため、メインビジュアルは「蒙古タンメン中本 本店」で撮影を行い、店主も出演して撮影。

・『蒙古タンメン中本 ラーメンぬいぐるみ〜蒙古タンメン〜』

看板メニューである「蒙古タンメン」が、直径約45cmの巨大なぬいぐるみになって登場。

お店で使用しているどんぶりのデザインをそのまま巨大ぬいぐるみ化。

実際に発行されている食券をモチーフにデザインしたタグが付いているなど、細部までこだわりました。

ぬいぐるみとして飾るだけでなく、大きなラーメンを食べる姿をイメージして撮影をしたり、SNSへ投稿したりして楽しめるぬいぐるみです。

・『蒙古タンメン中本 ふわむにクッション〜蒙古タンメン&北極ラーメン〜』

看板メニュー「蒙古タンメン」に加えて人気の「北極ラーメン」が約30cmの肌触りの良い質感のクッションです。

白根隆也副店長による監修のもと、ラーメンのビジュアルにこだわり試作を重ねて完成。

見ているだけでも辛さが伝わるクッションです。

・『蒙古タンメン中本 スタンド付きアクリルキーホルダー』

人気の「蒙古タンメン」、「北極ラーメン」、「味噌タンメン」がアクリルキーホルダーになりました。

人気メニューのほか、「メニュー」や「のぼり」、「お札」に加えて「白根誠店主」の立ち姿とバイクを跨いだ姿のデザインもラインアップ。

キーホルダーとしてカバンなどに付けて「蒙古タンメン中本」好きをアピールするだけではなく、付属のスタンドを使用して「蒙古タンメン中本」をイメージした世界観で並べることができる、集めて飾りたくなるコレクション性の高いアクリルキーホルダーです。

・『蒙古タンメン中本 ショルダーバッグ』

人気の「蒙古タンメン」、「北極ラーメン」がショルダーバッグになっています。

約23cm、マチは約5cmあるのでスマートフォンや、お財布といった手荷物をたくさん入れることができます。

ショルダーバッグを身に着けて「蒙古タンメン」を食べに行くことも楽しめます。

バンプレストブランドの「蒙古タンメン中本」アミューズメント専用景品の詳細はバンプレストナビ公式サイトにて確認してください。

■商品概要

・商品名 :蒙古タンメン中本 ラーメンぬいぐるみ〜蒙古タンメン〜

・投入時期 :2024年9月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約45cm

・商品名 :蒙古タンメン中本 ふわむにクッション〜蒙古タンメン&北極ラーメン〜

・投入時期 :2024年8月22日より順次登場予定

・種類 :全2種

・商品サイズ:約30cm

・商品名 :蒙古タンメン中本 スタンド付きアクリルキーホルダー

・投入時期 :2024年9月登場予定

・種類 :全8種

・商品サイズ:約5cm〜12cm

・商品名 :蒙古タンメン中本 ショルダーバッグ

・投入時期 :2024年8月20日より順次登場予定

・種類 :全2種

・商品サイズ:約23cm

<共通事項>

・販売ルート : アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C) 2024 MAKOTO FOOD SERVICE CO., LTD.

