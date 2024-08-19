¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼·òºß¤ò¼¨¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¡¡Ö²«ºª»þ¡×¤ò¿¶¤êÊ§¤¦147¥¥íÄ¾µå
ÂçÌî¤¬¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¸«»ö¤Ê¡Öµß¤¤Åê¤²¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î18Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î¥«¡¼¥É3ÀïÌÜ¤Ç8-4¤È¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÌîÍºÂç¤¬7²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤â¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ëÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²÷¾¡·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÌîÍºÂç¤¬¹¥Åê¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÄÌ»»50¾¡¡×¡¡¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¢£¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢
¡¡º£²ó¤Îºå¿ÀÀï¡¢ÂçÌî¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤¬ÂÇµåÄ¾·â¡¢2ÀïÌÜ¤Ï¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥á¥Ò¥¢¤¬ÇØ¿®Åêµå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÁá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹ßÈÄ¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨9Ï¢ÀïÄ¾¸å¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÅÐÈÄ²áÂ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ê£¿ô¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2ÀïÌÜ¤Ï±äÄ¹12²ó¤Þ¤Ç·èÃå¤»¤º¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÅê¼êÁ´°÷¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¿Âê¤ËÂçÌî¤Ï²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤º¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ëÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï4²ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Ëµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤«¤éÂçÌî¤Ï¥®¥¢¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¡¢ÌÚÏ²À»Ìé¤ò³°³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Çº¸Èô¡¢ÂåÂÇ¡¦ÅÏîµÎÊ¤ò½éµå¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð7²ó3¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¼«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÄÌ»»50¾¡¡×¤Î¥ª¥Þ¥±¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡£
¢£ÂçÌî¤ÎÅêµå¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò°ì¤Ä¤Ë
¡¡º¸Éª¼ê½ÑÌÀ¤±¤Î36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¡£Ä¾µå¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¿ÂçÌî¤Ë¤â¡Ö²«ºª»þ¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÁá¡¹¤ËÇòÀ±¤òÄÏ¤à¤â¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï±ê¾å¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸ºå¿ÀÀï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼´¤òÀ®¤¹Ä¾µå¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢140¥¥íÂæÁ°È¾¤ò¿ä°Ü¡£2·³Áê¼ê¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤â¡¢DeNAÀï¤ÇºÆ¤Ó±ê¾å¡£¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº¸ÏÓ¤¬Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¡¢8·î½é½Ü¤Ë1·³¹çÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤È¡¢3Æü¤Î¹ÅçÀï¤È11Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤ò»×¤¨¤Ð¤¤¤µ¤µ¤«¼ä¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢Ä¾µå¤ò¼´¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£²ó¤ÎÅÐÈÄ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±Û¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿145¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇÂ®¤Ï147¥¥í¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µå¿ô¤â110µå¤È·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²Æ¾ì¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼Éü³è¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ï¤º¤Ç¡¢ÂçÌî¼«¿È¤Î¡Ö²«ºª»þ¡×¤âÊ§¿¡¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬É÷Á°¤ÎÅô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÌî¤ÎÇ®Åê¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]