マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に「トミカヒーローズ ジョブレイバー」のシールブック/シールセットが登場!

「トミカヒーローズ ジョブレイバー」は、ジョブロイド(おしごとロボ)が人気のはたらく車と合体し、ジョブレイバー(ロボット)となり、街を守るストーリーの WEB アニメ・玩具シリーズで、ハッピーセットに初登場です。

「トミカヒーローズ ジョブレイバー」のかっこいいマクドナルドオリジナルデザインのシールを紹介していきます☆

マクドナルド ハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」シールブック/シールセット

販売期間:2024年8月30日(金)〜約2週間

種類 :シールブック/シールセット各5種

全5種の中からいずれか1つ (※どれがもらえるかは、お楽しみです。)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ハッピーセット」に「トミカヒーローズ ジョブレイバー」のシールブック/シールセットが登場!

「トミカヒーローズ ジョブレイバー」は、ジョブロイド(おしごとロボ)が人気のはたらく車と合体し、ジョブレイバー(ロボット)となり、街を守るストーリーの WEB アニメ・玩具シリーズです。

「ハッピーセット」では、人気のはたらく車とジョブロイドやジョブレイバーのシールと、貼ってはがせる台紙にミニ解説が付いた、特装合体シールブック5種がラインナップ☆

各ジョブロイドと乗り物の形に注意してシールを貼り、特装合体を完成させる遊びは、図形と空間の認識を育みます。

また、シールブックのパワーバランスに書いてある「スピード、精密動作性、耐久性」 などの性能や強さを読み取り、ジョブレイバーの特徴を論理的に学ぶ遊びが楽しめます。

さらに、シール台紙に貼った後も、身近なものにシールを貼り直して、「これとこれを組み合わせて合体したら、かっこいい!」というように、自由にデザインして表現することもできます。

ポリスブレイバートヨタ クラウン パトロールカー

ポリスブレイバートヨタは、クラウン パトロールカーと合体。

ファイヤブレイバーモリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF

ファイヤブレイバーはモリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVFと合体。

ポンプ部分もしっかり再現されています。

メディブレイバートヨタ ハイメディック救急車

メディブレイバーはトヨタ ハイメディック救急車と合体。

クリーンブレイバートヨタ ダイナ 清掃車

クリーンブレイバーはトヨタ ダイナ 清掃車と合体。

ブルーのボディが爽やかです。

ギガントポリスブレイバー ZERO OVER DRIV KOBAN アーマー日産 フェアレディ Z 覆面パトロールカー

ギガントポリスブレイバー ZERO OVER DRIV KOBAN アーマーは日産 フェアレディ Z 覆面パトロールカーと合体。

レッドのボディが強そうでかっこいい☆

街で見かける身近な仕事や乗り物が描かれているシールでお子様も楽しく遊べるデザインです!

貼ってはがせる台紙にミニ解説が付いた特装合体シールブックが楽しめる、「ハッピーセット」「トミカヒーローズ ジョブレイバー」は2024年8月30日(金)より全国のマクドナルドにて発売です。

※各シールブック/シールセットは、数量に限りがあります。

なくなり次第終了いたします。

※「トミカヒーローズ ジョブレイバー」または「ちいかわ」のシールブック/シールセットに加え、マクドナルドオリジナル「なぞなぞノート」や「あそべるじゆうちょう」、ハッピーセットで過去に登場したおもちゃの中から、おまけ 1 個も提供されます。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。

© TOMY「トミカ」はタカラトミーの登録商標です。

