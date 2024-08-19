ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡ª5ÈÖµÈÀî¤Îº£Âç²ñ½é°ÂÂÇ¤¬·è¾¡ÂÇ¤Ë ²¼»³¡õ´Ø¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¼¢²ì³Ø±à¤Ë1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¶¥¤ê¾¡¤Ä
¢£Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢µÇ°Âç²ñ¡¡Âè12Æü¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡¼¢²ì³Ø±à 0¡Ý1 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê19Æü¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤¬¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¡¢¤½¤·¤ÆÀÄ¿¹¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡¼0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÎ¢¡¢5ÈÖ¡¦µÈÀîÍ¦Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Åê¤²¤Æ¤Ï²¼»³Âç¹·¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢´Ø¹À°ìÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
7Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï2²óÀï¤ÇÄ¹ÌîÆüÂç¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·3²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Þ«»ËÏº¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢7²ó¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤Ç4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦´Ø¤Ï9²ó8Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¾¡Íø¡£Â³¤¯3²óÀï¤Ç¤ÏÀÐ¶¶¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4ÈÖ¡¦¸¶ÅÄ½ã´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ëº£Âç²ñÂè6¹æ¤È¤Ê¤ë2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤â¶¯ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò½Å¤Í5¡¼0¤Ë¡£ÀèÈ¯¤Î²¼»³¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎµÆÃÓÅýËá¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢3ÈÖ¼ê¡¦Ý¯ÅÄºó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê½à¡¹·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤Î²¼»³¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂ¿¸ÕÂç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£2ÈÖ¡¦Ô¢ÃçÍ¥À±¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£
ÂÇÀþ¤Ï¼¢²ì³Ø±à¤ÎÇØÈÖ¹æ11¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÚÅÄÍªµ®¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·½øÈ×3²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£4²óÉ½¤«¤é¤Ï²¼»³¤ËÂå¤ï¤ê2ÈÖ¼ê¤Ç´Ø¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë·ÑÅê¡£´Ø¤Ï5²óÉ½¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â1ÈÖ¡¦Â¿¸Õ¤¬Êü¤Ã¤¿±¦°ÂÂÇ¤ò¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ëº´Æ£Þ«»ËÏº¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¹¥ÊÖµå¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤òËÜÎÝ¾å¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£
´Ø¤Ï6²óÉ½¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£0¡¼0¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ø¡£
7²óÎ¢¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î2ÈÖ¡¦º´Æ£Î´¼ù¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¼¢²ì³Ø±à¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç¥¨¡¼¥¹¡¦ÏÆËÜÍÔ»Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£Â³¤¯3ÈÖ¡¦ÕôÇÏÎ¦æÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤áÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È4ÈÖ¡¦¸¶ÅÄ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤Ï»°ÎÝ¤Ø¡£¤¹¤ë¤Èº£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦µÈÀîÍ¦Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤ê9²óÉ½¡¢´Ø¤¬Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨»î¹ç½ªÎ»¡£½ªÈ×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤ÀÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¦µÈÀîÍ¦ÂçÁª¼ê