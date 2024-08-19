¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ö²Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×È¯Çä¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤Î¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¤È¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ö¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× ¥Ð¥Ë¥é2¸Ä¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ºÇÂç1,600±ß°ú¤
ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï8·î19Æü¤«¤é¡¢¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ö²Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛµÈÌî²È¡Ö·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡×¤È¡Ö¸æÁ·¡×8·î22ÆüÈ¯Çä¡¢¶Ì»Ò2¸Ä¤Ç¡ÈÇ®¡¹¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¤Îµí¤È¤¸¤Ë¤µ¤é¤ËÀ¸¶Ì»Ò1¤Ä¤¬ÉÕ¤¯¡¢2024Ç¯¤Ï¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥Á¡¼¥º¡×¤È¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý¡×¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¡¢ºòÇ¯¤Ï·ÜÍñ¼ûµë´Ø·¸¤ÇÈÎÇä¸«Á÷¤ê
ÈÎÇä¤Ï9·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î14Æü´Ö¡£¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥¶M¥µ¥¤¥º¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È(M¥µ¥¤¥º)¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥ó ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×(¥Ð¥Ë¥é2¸Ä)¡×¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¡¢½ÉÂê¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÔ½ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ãæ¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´ò¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×»ý¤Áµ¢¤ê2,580±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê4,180±ß¡¢1,600±ß°ú¤)¡¢ÇÛÃ£2,980±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê4,180±ß¡¢1,200±ß°ú¤)¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È ¡Ö²Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ²èÁü¥¤¥á¡¼¥¸
¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ÏÁª¤Ù¤ë¡£°ìÉô¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢ÊÌÅÓÀ¸ÃÏÎÁ¶â¤¬É¬Í×¡£ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1·ï¤Ë¤Ä¤ÊÌÅÓÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÇÛÃ£ÎÁ¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£