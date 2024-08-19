¼¡²ó¤Î¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£Æ»Ä¹¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Î½ñ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ø¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿°ì¾òÅ·¹Ä¡£¤½¤³¤ÇÆ»Ä¹¤Ï¤Þ¤Ò¤í¤Ë¡Ö¤¢¤ëÄó°Æ¡×¤ò¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè32²ó¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼8·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè63ºî¡£¼ç¿Í¸ø¡É¤Þ¤Ò¤í¡É¤³¤È»ç¼°Éô¤òµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Ù¡¢¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÂçÀÐÀÅ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤ÏÊ¿°Â»þÂåÃæ´ü¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¡£Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¤µ¤ó¡Ë¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢»ç¼°Éô¤¬¡Ö¸÷¸»»á¡á¸÷¤ë·¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ìÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè32²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Æ»Ä¹¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤Þ¤Ò¤í¤¬½ñ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆ»Ä¹¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ËÆ»Ä¹¤ÎÌ¼¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¤µ¤ó¡Ë¤¬Êë¤é¤¹Æ£Ôä¤Ø¤¢¤¬¤ê¡¢½÷Ë¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£
ÁÀ¤¤¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤¬Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à¤¿¤á¡¢Æ£Ôä¤ØÍè¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¡¢¾´»Ò¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤ÎÄó°Æ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢Éã¡¦°Ù»þ¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¤µ¤ó¡Ë¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡Ä