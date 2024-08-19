Ç®³¤²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÁê¼ê¤Ë¡ÈÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¡É¡¡ÂæÏÑÀÒ¤ÎÃËÀ¤ËÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¡á¾ÂÄÅ´Ê°×ºÛÈ½½ê
ÀÅ²¬¸©¤ÎÇ®³¤³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬8·î16ÆüÉÕ¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¾ÂÄÅ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ÏÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑÀÒ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤Ï8·î5Æü¡¢ÎÁ¶â1Ëü±ß¤Î·ÀÌó¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ10¿Í¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¹ñ¤Îµö²Ä¤Ê¤¯Ç®³¤³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¡×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¬¼°µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÂÄÅ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï8·î16Æü¡¢ÃËÀ¤ËÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÂ¨Æü¡¢Ç¼ÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³¤,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
°ÖÎîº×,
¿À»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Û¥Æ¥ë