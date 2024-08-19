ÎäÂ¢¤Ç¤âÎäÅà¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¡À¸Á¯¿©ÉÊÊÝÂ¸¤Î¿·µ»½Ñ¤¬ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ø¡¡
¡¡ÎäÂ¢¤Ç¤âÎäÅà¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ÇÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤òÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈZEROCO¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ò0¡î¡¢¼¾ÅÙ¤ò100¡ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Äµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÔ½ë¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ëÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢·ÀÌó¤·¤¿À¸»º¼Ô¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·îËö¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃùÂ¢»ÜÀß¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈZEROCO¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ò0¡î¡¢¼¾ÅÙ¤ò100¡ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Äµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÔ½ë¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ëÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢·ÀÌó¤·¤¿À¸»º¼Ô¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·îËö¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃùÂ¢»ÜÀß¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£