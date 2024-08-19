ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¡¡Ï¢¾¡ÌÜ»Ø¤¹¤âÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¡Ä¡¡°¦É²¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤ë
18ÆüÌë¡¢J2¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç°¦É²FC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÀï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Àá¡¢¥Ûー¥à¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ëー¥¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»î¹ç³«»Ï1Ê¬30ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÊÝÅÄ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥´ー¥ë¡ªÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾9Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¤¬Áê¼ê¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤¤PK¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¤³¤ì¤òÌîÂ¼¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á2ÂÐ0¡£Ï¢¾¡¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾1Ê¬¡¢¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä
40Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¤«¤é¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ëー¥¿¡¢2ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤ì¤ºÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï¡¢21ÆüÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤È¡¢24Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£