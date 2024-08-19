Î©·ûÂåÉ½Áª¤Þ¤Ç1¥«·î¡¡»ÞÌî»á¤¬ºÇÂç¥°¥ë¡¼¥×²ñ¹ç¤Ë
¡¡Íè·î23Æü¤ËÂåÉ½Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤âÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦Â¼¾åÍ´»Òµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡Àè¤Û¤É¤«¤éÅÞÆâºÇÂç¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¤ÏÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½êÂ°¤·¡¢»ÞÌî»á¤ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ï½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î´´Éô¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢21Æü°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¿¦¤ÎÀôÂåÉ½¤â¿äÁ¦¿Í20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ¸µÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÍ×ÀÁ½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÄ¸µÁíÍý¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢19Æü¤ÏÀéÍÕ¸©Ï¢½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤é¤¬Î©¸õÊä¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾®Âô°ìÏºµÄ°÷¤âÌîÅÄ»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3²ó¤â2¿Í¤À¤±¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Î¼þÊÕ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÊ¢¤Ï¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÌîÅÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÎ©·û¤ÎÂåÉ½Áª¤Î¹½¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦Â¼¾åÍ´»Òµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡Àè¤Û¤É¤«¤éÅÞÆâºÇÂç¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¤ÏÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½êÂ°¤·¡¢»ÞÌî»á¤ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ï½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î´´Éô¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢21Æü°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ¸µÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÍ×ÀÁ½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÄ¸µÁíÍý¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢19Æü¤ÏÀéÍÕ¸©Ï¢½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤é¤¬Î©¸õÊä¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾®Âô°ìÏºµÄ°÷¤âÌîÅÄ»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3²ó¤â2¿Í¤À¤±¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Î¼þÊÕ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÊ¢¤Ï¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÌîÅÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÎ©·û¤ÎÂåÉ½Áª¤Î¹½¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£