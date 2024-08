【「ルリドラゴン」第2巻】9月4日 発売予定価格:572円

集英社は、単行本「ルリドラゴン」第2巻を9月4日に発売する。価格は572円。8月19日に書影を公開した。

「ルリドラゴン」は眞藤正興氏が描く、ある日突然ドラゴンのような角が生え火を吹けるようになった少女ルリを中心とした学生生活が描かれるマンガ。少年ジャンプ+にて隔週月曜に掲載している。

