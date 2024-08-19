¡Ö¥Üー¥ÜーÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Â¤Á¥½ê2Åï¤ÈÎÙ¤ÎÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¤ÎÌ±½É¤Ç²Ð»ö¡Ú²¬»³¡¦À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê18Æü¡Ë¡¢À¥¸ÍÆâ»Ô¤ÇÂ¤Á¥½ê¤ÈÌ±½É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤êÌ±½É¤ÎµÒ¤È½¾¶È°÷30¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤íÀ¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®µíÁë¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤¬Â¤Á¥½ê¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È110ÈÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÅ´¹üÊ¿²°·ú¤Æ¤ÎÂ¤Á¥½ê2Åï¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¤ÎÌ±½É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½610Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ì±½É¤Ë¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎµÒ26¿Í¤È½¾¶È°÷4¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´°÷Æ¨¤²½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¹©¾ì¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï·ë¹½¥Üー¥ÜーÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
Â¤Á¥½ê¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢¿Í¤Ï¤ª¤é¤º·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£