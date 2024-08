IVE「SUMMER SONIC 2024」観客殺到で入場規制まで！日本語でファンに感謝“東京ドームで会いましょう”

2021年に韓国でデビューし、名実ともに瞬く間にその人気が世界規模に拡大し続けている韓国6人組ガールズグループIVEが、8月17日(土)・18日(日)に開催された「SUMMER SONIC 2024」に初出演を果たした。「SUMMER SONIC 2024」では、大阪で最大の「AIR STAGE」に登場、そして東京では「PACIFIC STAGE」で大トリを務めたIVE。日本では初披露となるバンド編成による新たなアレンジで、最新の韓国アルバム「IVE SWITCH」のタイトル曲「HEYA」「Accendio」で幕を開けた。自己紹介のあとは「LOVE DIVE」「Kitsch」「After LIKE」で一気に駆け抜け、華麗なパフォーマンスと圧巻の歌唱力で会場を盛り上げた。

続けてミッドテンポの「Off The Record」をしっとり歌い上げた後、レイが「私たちにとって特別な曲です」と「WAVE」を紹介。そしてデビュー曲「ELEVEN」を披露した。最後のMCでは、メンバー全員が1人ずつ日本語で感謝の気持ちを伝え、「この素敵なステージに私達が立てるように助けてくださった皆さん、そして一緒に楽しんでくれた皆さん、本当にありがとうございました。これからも変わらず努力するIVEになります。次は東京ドームで会いましょう!」と締めくくり、最後は韓国で発売した1stアルバム「I've IVE」から「I AM」を披露して大歓声と惜しみない拍手の中、幕を閉じた。東京の「PACIFIC STAGE」ではIVEの公演を一目みようと多くのファンで溢れかえり、会場の外にまで入場規制がかかった。現在ワールドツアー中のIVEは、これまでに世界19ヶ国で全35公演を行い、着実に実績を積み重ね進化し続けている。来る9月4日(水)、5日(木)にはワールドツアーのファイナルとなる自身初の東京ドーム公演を行うが、8月17日(土)に一般発売されたチケットは、発売直後に10秒で即時完売。急遽、機材席開放による追加枚数の販売を予定している。8月28日(水)には、日本2nd EP「ALIVE」をリリース。9月7日(土)には、さいたまスーパーアリーナで開催される「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」にも初登場する。

■公演情報

「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」

日程:2024年9月4日(水) 開場16:00 / 開演18:00

2024年9月5日(木) 開場16:00 / 開演18:00

会場:東京ドーム



「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」

日程 2024年9月7日(土)

会場 さいたまスーパーアリーナ



■関連リンク

IVE日本公式サイト