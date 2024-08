看板メニューは絶品ナポリタンとトロトロのオムライス！ 築100年以上のビルで味わう先代から受け継ぐ洋食（神奈川・日本大通り）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は日本大通り駅にオープンした、絶品ナポリタンやオムライスが楽しめる雰囲気のある洋食店です。

洋食 シーザー 横浜店(神奈川・日本大通り)

オムライス & カニクリームコロッケ サラダ付 出典:ひろぽんっ。さん

2024年4月、日本大通り駅から徒歩5分ほどの場所に、絶品のナポリタンや鉄板で提供される熱々のハンバーグなどが楽しめる「洋食シーザー 横浜店」がオープンしました。店主の吉田治氏は、大学卒業後、社会保険労務士としての勤務を経て社労士事務所を経営、また世田谷でステーキ屋の経営もしてきました。その後、実家が経営する赤坂の「喫茶レストランシーザー」を継ぎ、母から受け継いだハンバーグやオムライスなどのスタンダードな洋食が人気を呼んでいました。「喫茶レストランシーザー」は50年以上にわたり、赤坂で愛されてきましたが、入居していたビルの建て替えのため移転を余儀なくされました。

築100年以上というレトロなビル 出典:かばやきぎょうざさん

現在も赤坂で店舗を探していますが、適当な物件が見つからないため、横浜に別形態の、鉄板のある洋食屋「洋食 シーザー」の開店を決意。この場所にしたのは横浜の

赤レンガ倉庫と山下公園の間の「象の鼻パーク」に隣接しており、海が見える景観と築100年以上で文化財にもなっている味わいのあるビルに魅力を感じたからだそうです。また神奈川県庁も目の前にあるので、観光の方だけでなくビジネスパーソンのランチ需要も期待できると思ったのも理由のひとつだとか。レトロな街並みに溶け込むようにある新店舗は、窓から海が見える素敵なロケーションです。

居心地の良い店内 写真:お店から

白を基調とした明るい店内は、開放感があり幅広い層が居心地よく過ごせる雰囲気。客席は全40席で、家族連れやグループ利用もしやすいです。

ナポリタン 出典:ひろぽんっ。さん

おすすめの「ナポリタン」1,200円はいろいろなテレビや雑誌等のメディアで紹介されていた商品。玉ねぎやピーマン、マッシュルーム、ベーコンが入った王道のナポリタンは、甘さと酸味のバランスが良くクリーミーでやみつきになるおいしさです。

オムビーフシチューライス 出典:ようちんたさん

丁寧に作ったデミグラスソースの商品も秀逸で、熱々の鉄板で提供される「ハンバーグステーキ」1,500円や「オムビーフシチューライス」1,500円、「ビーフシチュー」2,000円などがあります。また、50年以上作り続けている黒カレー「ビーフ黒カレー」1,100円や「ヒレカツ黒カレー」1,500円も、スパイスのバランスが良く奥行きのあるおいしさと人気のメニュー。自家製のやみつきになるガーリックソースでいただく「和牛サーロインステーキ200g」4,000円も見逃せません。

昭和から続く伝統の味を楽しめる、横浜らしい雰囲気のある洋食店は、料理のボリュームもあり普段使いにも最適。遠方の方は横浜散策の際に、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

オムビーフシチューライス 出典:しほのめしさん

『まだ知らない人も多いのでは?穴場なお店です

◇ オムビーフシチューライス \1,500

絶対食べると決めていたのがオムライス。上にビーフシチューがかかった贅沢な逸品。

ビジュアル最強すぎます

お店の写真で見たのよりデカくてビーフシチューの量も凄い!!!逆写真詐欺、好き

うっっっま!!!!!ヤバいです

たまごはとろっとろでバター感もたっぷり。

チキンライスの具材は大きめでゴロゴロ入ってる。

ビーフシチューはコク深い味わいで、お肉も柔らかい

もはや大盛りを超えるくらいのデカさ

味がしっかり濃いめなので女性はシェアして食べるのが良さそう◎』(しほのめしさん)

ナポリタン 出典:6b11ccさん

『ナポリタン

ハンバーグ&牛ハラミランチ

吊るしベーコンとトマトのサラダ

を注文しました!

サラダは900円でたっぷりのベーコンが使われていて、さらに大きなアスパラも入っていてコスパ良く、ハンバーグはデミグラスが深い味わいで、ナポリタンもこれこれ!という美味しさで、価格の割に惜しみなくベーコンが使われていてとっても美味しかったです♡

お店も綺麗でごはんもどれも美味しくて、さらに量も多くて大満足でした♡

いいお店です!!』(6b11ccさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆洋食 シーザー 横浜店住所 : 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 海岸通り壱番館 1FTEL : 045-264-6755

文:佐藤明日香

