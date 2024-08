■『SUMMER SONIC 2024』のロゴをバッグに立ち上がるクールなキメショットも公開

【動画】BE:FIRST『SUMMER SONIC 2024』のアツいパフォーマンス

8月17日に千葉県・千葉市で行われた『SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]』、8月18日に大阪府・吹田市で行われた『SUMMER SONIC 2024 [OSAKA]』に出演したBE:FIRSTがグループ公式TikTokでサマソニ関連動画を公開した。

ひとつ目は、「SUMMER SONIC 2024 LET’S GO!! who’s seeing us at the festival??」というメッセージと共に公開。『SUMMER SONIC』と映し出されたビジョンの前で7人がしゃがみ姿から、すっくと立ちあがるまでが収められている。

ニット帽のRYUHEIがセンター。挑むような目つきのRYOKI、笑顔のMANATO、サンバイザーのJUNON、キャップを被ったSOTA、シャツ姿のSHUNTO、サムズアップしたLEOと、次々に映し出されていく。立ち上がるだけの短い動画ながらも、BE:FIRSTのクールなオーラが感じられる動画となっている。

ふたつ目は「Thank you, SUMMER SONIC 2024!!!」 というメッセージと共に公開されたライブ映像。ライブでも披露した最新曲「Blissful」がバックに流れている。

ステージ上の7人と大盛況のオーディエンス。腰をかがめて歌いかけるようなLEO、フロアにまっすぐな視線を向けるMANATO、身振り手振りもアツいRYOKI、力強くフロアを指すSOTA、笑顔を見せるRYUHEI、歌い上げるようなJUNON、弾けるように煽るSHUNTOと、それぞれのパフォーマンスも見ることができる。

「お疲れ様でした!」「お客さんがいっぱい!」「最高の夏をありがとう」などといった声が続々と到着している。

