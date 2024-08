【モデルプレス=2024/08/19】若手アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)が8月17日〜18日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、年に一度のライブ「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」を開催。冠レギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」(通称:ダンエビ※テレビ東京系/深夜1時〜)の企画から誕生した3組のユニットがお披露目された。

◆EBiDAN「ダンエビ」企画からユニット誕生

◆「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」

◆「DAN!DAN!EBiDAN!」企画ユニット一覧

「DAN!DAN!EBiDAN!」企画ユニットのコーナーでは、まず1組目にIKE!IKE!福男ランキングドリームユニットが登場。2月15日放送回で発表された2024年ブレイクランキングの1位であるICEx・志賀李玖、2位の原因は自分にある。・杢代和人、3位のSUPER★DRAGON・柴崎楽、4位のM!LK・山中柔太朗、最下位の超特急・シューヤ、61位のICEx・阿久根温世、60位のLienel・近藤駿太、59位のBUDDiiS・MORRIEによって結成され、「Lucky Ageruyo」をパフォーマンスした。上位組が白猫、下位組が黒猫の人形を肩に乗せるなど、衣装で対比を作り、聴いた人を開運に導くような前向きな歌詞が印象的な同曲。番組内で、シューヤがラッキーアイテムとして挙げられていた東京タワーも歌詞に登場するなど、ユーモア溢れるステージとなっていた。続いて登場した世代別ドリームユニットは、小エビ(05〜09年生まれ)の超特急・ハル、ICEx・竹野世梛、八神遼介、Lienel・高桑真之、甘エビ(03〜04年生まれ)の原因は自分にある。・小泉光咲、長野凌大、BUDDiiS・SHOW・HARUKI、車エビ(00〜02年生まれ)の山中、SUPER★DRAGON・飯島颯、ジャン海渡、BUDDiiS・YUMA、伊勢エビ(94〜99年生まれ)の超特急・タクヤ、M!LK・佐野勇斗、SUPER★DRAGON・志村玲於、ONE N’ ONLY・KENSHINからなる大人数編成となっており、各世代の“エビ”をつけたスタンドマイクで「飛麗」をパフォーマンス。普段はマイクを持たないメインダンサーのタクヤとハルも歌声を披露し、歓声が飛び交っていた。また、伊勢エビメンバーがタクヤを中心にギュッと集まったり、タクヤを3人がかりでお姫様抱っこしたりと各公演違ったパフォーマンスで魅了した。組目の歌おう!ドリームユニットにはボーカルの精鋭たちが集結。超特急・タカシ、M!LK・吉田仁人、SUPER★DRAGON・田中洸希、さくらしめじ・高田彪我(※「高」は正式には「はしごだか」)、ONE N’ ONLY・TETTA、原因は自分にある。・武藤潤・BUDDiiS・SHOOT・ICEx・千田波空斗、Lienel・武田創世が「More Than Precious」で、しっとりと美しい歌声を届けた。今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。(modelpress編集部)IKE!IKE!福男ランキングドリームユニットメンバー:シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太曲名:「Lucky Ageruyo」世代別ドリームユニットメンバー:タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之曲:「飛麗」歌おう!ドリームユニットメンバー:タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世曲:「More Than Precious」【Not Sponsored 記事】