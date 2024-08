◆超特急・M!LKら、クール楽曲ズラリ

【モデルプレス=2024/08/19】若手アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)が8月17日〜18日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、年に一度のライブ「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」を開催。ここでは18日一部公演の“BLUE ISLAND”の様子をレポートする。今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。

◆BLUE ISLANDセットリスト

2公演目の“BLUE ISLAND”のテーマ・クールにちなみ、各グループのクールな楽曲がズラリ。Lienelの「Love Me Madly」、ICExの「Cyber Groovin'」、BUDDiiSの「Lack」、原因は自分にある。の「Mania」、ONE N' ONLYの「Hook Up」、さくらしめじの「ただ君が」、SUPER★DRAGONの「Downforce」、M!LKの「Kiss Plan」、超特急の「Steal a Kiss」と、1公演目の可愛らしい元気なパフォーマンスからガラリと雰囲気を変え、クールでセクシーな大人な魅力を放った。同公演の醍醐味であるシャッフルユニットは、BARBiiSによるBUDDiiSの「To The Top」と、まじかる★どらごんによるSUPER★DRAGONの「LRL -Left Right Left-」。BARBiiSには、本人役でFUMINORI、KEVIN役にSUPER★DRAGON・古川毅、MORRIE役にM!LK・吉田仁人、SEIYA役にLienel・芳賀柊斗、YUMA役に超特急・マサヒロ、SHOW役にICEx・阿久根温世、TAKUYA役にSUPER★DRAGON・志村玲於、HARUKI役にLienel・近藤駿太、FUMIYA役にONE N' ONLY・HAYATO、SHOOT役にICEx・千田波空斗、まじかる★どらごんには、志村役にICEx・筒井俊旭古川役にLienel・武田創世、ジャン海渡役にFUMIYA、飯島颯役にICEx・山本龍人、伊藤壮吾役にSEIYA、田中洸希役に超特急・カイ、松村和哉役に超特急・アロハ、柴崎楽役にICEx・中村旺太郎、本人役の池田彪馬が集まった。HAYATOが弟のポジションを務め、兄弟コラボレーションを果たしたほか、普段はメインダンサーであるカイとアロハが歌声やラップを披露し、歓声が上がっていた。バックヤードグランプリのコーナーでは、「夏コーデグランプリ」を開催。海パンにアロハシャツで登場したLienel・高桑真之、虫取り少年コーデを披露したONE N' ONLY・NAOYA、アクセサリーを複数つけた“チャラい”コーデの田中が出揃い、NAOYAがグランプリを勝ち取った。(modelpress編集部)M1.What's up, Voyagers!:ALLM2.Love Me Madly:LienelM3.Cyber Groovin':ICExM4.Lack:BUDDiiSM5.Mania:原因は自分にある。M6.Hook Up:ONE N' ONLYM7.ただ君が:さくらしめじM8.Downforce:SUPER★DRAGONM9.Kiss Plan:M!LKM10.Steal a Kiss:超特急〜シャッフルユニット〜M11.To The Top:BARBiiS(FUMINORI・古川毅・吉田仁人・芳賀柊斗・マサヒロ・阿久根温世・志村玲於・近藤駿太・HAYATO・千田波空斗)M12.LRL -Left Right Left-:まじかる★どらごん(筒井俊旭・武田創世・FUMIYA・山本龍人・SEIYA・カイ・池田彪馬・アロハ・中村旺太郎)M13.TRAIN-TRAIN:Vo.佐野勇斗・Gt.田中雅功・Ba.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.KEVINM14.恋のDing Dong(2024ver):ALL〜「DAN!DAN!EBiDAN!」企画ユニット〜M15.Lucky Ageruyo:IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット(シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太)M16.飛麗:世代別ドリームユニット(タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之)M17.More Than Precious:歌おう!ドリームユニット(タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世)M18.HERO:SUPER CREATIVE(シューヤ・ジャン海渡・EIKU・HAYATO・KEVIN・MORRIE)M19.DJコーナー:長野凌大・高岡ミロM20.EBiDAN DANCE部(筒井俊旭※タップのみ/ユーキ・マサヒロ・アロハ・塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」・志村玲於・池田彪馬・EIKU・HAYATO・FUMINORI・SHOW・FUMIYA・山本龍人・森田璃空・荘司亜虎・黒木将盛・玉木盛柊・西田瑛音)M21.simple:さくらしめじ with ICExM22.My Buddy:超特急 with LienelM23.The One:BUDDiiS with ONE N' ONLYM24.EVOL:ONE N' ONLY with BUDDiiSM25.原因は君にもある。:原因は自分にある。with SUPER★DRAGONM26.So Woo:SUPER★DRAGON with 原因は自分にある。M27.テレパシー:ALLM28.New day!New wave!(2024ver):ALL〜アンコール〜EN1.恋心:ALLEN2.Believe yourself:ALL【Not Sponsored 記事】