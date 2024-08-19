超特急＆M!LK、“Kiss”繋がりでセクシー楽曲披露 シャッフルユニットで兄弟コラボも実現【EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024／BLUE ISLANDレポート・セットリスト】
【モデルプレス＝2024/08/19】若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が8月17日〜18日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、年に一度のライブ「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」を開催。ここでは18日一部公演の“BLUE ISLAND”の様子をレポートする。
【写真】佐野勇斗、短髪姿初お披露目
今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。
2公演目の“BLUE ISLAND”のテーマ・クールにちなみ、各グループのクールな楽曲がズラリ。Lienelの「Love Me Madly」、ICExの「Cyber Groovin'」、BUDDiiSの「Lack」、原因は自分にある。の「Mania」、ONE N' ONLYの「Hook Up」、さくらしめじの「ただ君が」、SUPER★DRAGONの「Downforce」、M!LKの「Kiss Plan」、超特急の「Steal a Kiss」と、1公演目の可愛らしい元気なパフォーマンスからガラリと雰囲気を変え、クールでセクシーな大人な魅力を放った。
同公演の醍醐味であるシャッフルユニットは、BARBiiSによるBUDDiiSの「To The Top」と、まじかる★どらごんによるSUPER★DRAGONの「LRL -Left Right Left-」。BARBiiSには、本人役でFUMINORI、KEVIN役にSUPER★DRAGON・古川毅、MORRIE役にM!LK・吉田仁人、SEIYA役にLienel・芳賀柊斗、YUMA役に超特急・マサヒロ、SHOW役にICEx・阿久根温世、TAKUYA役にSUPER★DRAGON・志村玲於、HARUKI役にLienel・近藤駿太、FUMIYA役にONE N' ONLY・HAYATO、SHOOT役にICEx・千田波空斗、まじかる★どらごんには、志村役にICEx・筒井俊旭古川役にLienel・武田創世、ジャン海渡役にFUMIYA、飯島颯役にICEx・山本龍人、伊藤壮吾役にSEIYA、田中洸希役に超特急・カイ、松村和哉役に超特急・アロハ、柴崎楽役にICEx・中村旺太郎、本人役の池田彪馬が集まった。
HAYATOが弟のポジションを務め、兄弟コラボレーションを果たしたほか、普段はメインダンサーであるカイとアロハが歌声やラップを披露し、歓声が上がっていた。
バックヤードグランプリのコーナーでは、「夏コーデグランプリ」を開催。海パンにアロハシャツで登場したLienel・高桑真之、虫取り少年コーデを披露したONE N' ONLY・NAOYA、アクセサリーを複数つけた“チャラい”コーデの田中が出揃い、NAOYAがグランプリを勝ち取った。（modelpress編集部）
M1.What's up, Voyagers！：ALL
M2.Love Me Madly：Lienel
M3.Cyber Groovin'：ICEx
M4.Lack：BUDDiiS
M5.Mania：原因は自分にある。
M6.Hook Up：ONE N' ONLY
M7.ただ君が：さくらしめじ
M8.Downforce：SUPER★DRAGON
M9.Kiss Plan：M!LK
M10.Steal a Kiss：超特急
〜シャッフルユニット〜
M11.To The Top：BARBiiS（FUMINORI・古川毅・吉田仁人・芳賀柊斗・マサヒロ・阿久根温世・志村玲於・近藤駿太・HAYATO・千田波空斗）
M12.LRL -Left Right Left-：まじかる★どらごん（筒井俊旭・武田創世・FUMIYA・山本龍人・SEIYA・カイ・池田彪馬・アロハ・中村旺太郎）
M13.TRAIN-TRAIN：Vo.佐野勇斗・Gt.田中雅功・Ba.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.KEVIN
M14.恋のDing Dong（2024ver）：ALL
〜「DAN！DAN！EBiDAN！」企画ユニット〜
M15.Lucky Ageruyo：IKE！IKE！福男ランキングドリームユニット（シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太）
M16.飛麗：世代別ドリームユニット（タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之）
M17.More Than Precious：歌おう！ドリームユニット（タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世）
M18.HERO：SUPER CREATIVE（シューヤ・ジャン海渡・EIKU・HAYATO・KEVIN・MORRIE）
M19.DJコーナー：長野凌大・高岡ミロ
M20.EBiDAN DANCE部（筒井俊旭※タップのみ／ユーキ・マサヒロ・アロハ・塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」・志村玲於・池田彪馬・EIKU・HAYATO・FUMINORI・SHOW・FUMIYA・山本龍人・森田璃空・荘司亜虎・黒木将盛・玉木盛柊・西田瑛音）
M21.simple：さくらしめじ with ICEx
M22.My Buddy：超特急 with Lienel
M23.The One：BUDDiiS with ONE N' ONLY
M24.EVOL：ONE N' ONLY with BUDDiiS
M25.原因は君にもある。：原因は自分にある。with SUPER★DRAGON
M26.So Woo：SUPER★DRAGON with 原因は自分にある。
M27.テレパシー：ALL
M28.New day！New wave！（2024ver）：ALL
〜アンコール〜
EN1.恋心：ALL
EN2.Believe yourself：ALL
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【写真】佐野勇斗、短髪姿初お披露目
◆超特急・M!LKら、クール楽曲ズラリ
今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。
同公演の醍醐味であるシャッフルユニットは、BARBiiSによるBUDDiiSの「To The Top」と、まじかる★どらごんによるSUPER★DRAGONの「LRL -Left Right Left-」。BARBiiSには、本人役でFUMINORI、KEVIN役にSUPER★DRAGON・古川毅、MORRIE役にM!LK・吉田仁人、SEIYA役にLienel・芳賀柊斗、YUMA役に超特急・マサヒロ、SHOW役にICEx・阿久根温世、TAKUYA役にSUPER★DRAGON・志村玲於、HARUKI役にLienel・近藤駿太、FUMIYA役にONE N' ONLY・HAYATO、SHOOT役にICEx・千田波空斗、まじかる★どらごんには、志村役にICEx・筒井俊旭古川役にLienel・武田創世、ジャン海渡役にFUMIYA、飯島颯役にICEx・山本龍人、伊藤壮吾役にSEIYA、田中洸希役に超特急・カイ、松村和哉役に超特急・アロハ、柴崎楽役にICEx・中村旺太郎、本人役の池田彪馬が集まった。
HAYATOが弟のポジションを務め、兄弟コラボレーションを果たしたほか、普段はメインダンサーであるカイとアロハが歌声やラップを披露し、歓声が上がっていた。
バックヤードグランプリのコーナーでは、「夏コーデグランプリ」を開催。海パンにアロハシャツで登場したLienel・高桑真之、虫取り少年コーデを披露したONE N' ONLY・NAOYA、アクセサリーを複数つけた“チャラい”コーデの田中が出揃い、NAOYAがグランプリを勝ち取った。（modelpress編集部）
◆BLUE ISLANDセットリスト
M1.What's up, Voyagers！：ALL
M2.Love Me Madly：Lienel
M3.Cyber Groovin'：ICEx
M4.Lack：BUDDiiS
M5.Mania：原因は自分にある。
M6.Hook Up：ONE N' ONLY
M7.ただ君が：さくらしめじ
M8.Downforce：SUPER★DRAGON
M9.Kiss Plan：M!LK
M10.Steal a Kiss：超特急
〜シャッフルユニット〜
M11.To The Top：BARBiiS（FUMINORI・古川毅・吉田仁人・芳賀柊斗・マサヒロ・阿久根温世・志村玲於・近藤駿太・HAYATO・千田波空斗）
M12.LRL -Left Right Left-：まじかる★どらごん（筒井俊旭・武田創世・FUMIYA・山本龍人・SEIYA・カイ・池田彪馬・アロハ・中村旺太郎）
M13.TRAIN-TRAIN：Vo.佐野勇斗・Gt.田中雅功・Ba.高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・Dr.EIKU・Key.KEVIN
M14.恋のDing Dong（2024ver）：ALL
〜「DAN！DAN！EBiDAN！」企画ユニット〜
M15.Lucky Ageruyo：IKE！IKE！福男ランキングドリームユニット（シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太）
M16.飛麗：世代別ドリームユニット（タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之）
M17.More Than Precious：歌おう！ドリームユニット（タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世）
M18.HERO：SUPER CREATIVE（シューヤ・ジャン海渡・EIKU・HAYATO・KEVIN・MORRIE）
M19.DJコーナー：長野凌大・高岡ミロ
M20.EBiDAN DANCE部（筒井俊旭※タップのみ／ユーキ・マサヒロ・アロハ・塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」・志村玲於・池田彪馬・EIKU・HAYATO・FUMINORI・SHOW・FUMIYA・山本龍人・森田璃空・荘司亜虎・黒木将盛・玉木盛柊・西田瑛音）
M21.simple：さくらしめじ with ICEx
M22.My Buddy：超特急 with Lienel
M23.The One：BUDDiiS with ONE N' ONLY
M24.EVOL：ONE N' ONLY with BUDDiiS
M25.原因は君にもある。：原因は自分にある。with SUPER★DRAGON
M26.So Woo：SUPER★DRAGON with 原因は自分にある。
M27.テレパシー：ALL
M28.New day！New wave！（2024ver）：ALL
〜アンコール〜
EN1.恋心：ALL
EN2.Believe yourself：ALL
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