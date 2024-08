◆「エビライ」最終公演のテーマは“情熱”

【モデルプレス=2024/08/19】若手アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)が8月17日〜18日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、年に一度のライブ「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」を開催。ここでは18日二部公演の“RED ISLAND”の様子をレポートする。今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。

◆武藤潤、23歳バースデーサプライズ受ける

◆RED ISLANDセットリスト

“情熱”をテーマに掲げた3公演目は、Lienelの「Curry on love」、ICExの「ビリミ」、BUDDiiSの「HONEY」、原因は自分にある。の「Museum:0」、ONE N' ONLYの「DOMINO」、さくらしめじの「生きるよ」、SUPER★DRAGONの「Tap tap tap!」、M!LKの「labyrinth」、超特急の「Countdown」と聴いている側も熱くなれる楽曲のパフォーマンスが続いた。同公演恒例のシャッフルユニットは、まず◆NSE N' ◆NLY(※◆は温泉マーク)が登場。TETTA役に超特急・シューヤ、RE役にICEx・志賀李玖、HAYATO役にLienel・高岡ミロ、KENSHIN役に原因は自分にある。・大倉空人、EIKUは本人パートを担当し、ONE N’ ONLYの「Category」を披露した。続けて、Lienelの「純情シンドローム」をパフォーマンスするALIELがステージへ。芳賀柊斗役を原因は自分にある。・吉澤要人、近藤駿太役をONE N' ONLY・REI、高岡役を超特急・リョウガ、森田璃玖役をSUPER★DRAGON・松村和哉、武田創世役を超特急・タカシ、高桑真之役をM!LKの塩崎太智(※「崎」は正式には「たつさき」)が務め、一番の若手グループの楽曲を最年長グループである超特急やM!LKのメンバーがパフォーマンスすることで、また違った魅力を放っていた。毎公演行われているバックヤードグランプリの今回の部門は「情熱アクト」。“夜のエアポート”がお題の原因は自分にある。・武藤潤、“夏祭り”のユーキ、“夏の海辺”のM!LK・曽野舜太が、各々お題に沿って演技し、曽野がグランプリを飾った。また同日は、武藤の23歳の誕生日。トロッコでファンの元へ向かった際には、多くの人から祝福の言葉をもらったようで嬉し涙を見せていた。最後には、EBiDANメンバーがサプライズで祝福。バースデーソングを歌唱し、武藤へ顔面パイ投げも行われた。舞台裏で誕生日であることを伝えても、塩対応をされていたという武藤。超特急のユーキは「塩対応だったのはこれ(サプライズ)があったから(笑)」と弁解し、武藤は先輩からの冷たい対応に「終わったなと思いました」と打ち明けたが、このサプライズを受けホッとした様子で「思い出という宝を手にしました!」と喜びを表現していた。62人誰一人欠けることなく、にぎやかに笑顔で3公演を駆け抜けた。(modelpress編集部)M1.What's up, Voyagers!:ALLM2.Curry on love:LienelM3.ビリミ:ICExM4.HONEY:BUDDiiSM5.Museum:0:原因は自分にある。M6.DOMINO:ONE N' ONLYM7.生きるよ:さくらしめじM8.Tap tap tap!:SUPER★DRAGONM9.labyrinth:M!LKM10.Countdown:超特急〜シャッフルユニット〜M11.Category:◆NSE N' ◆NLY※◆は温泉マーク(シューヤ・志賀李玖・EIKU・高岡ミロ・大倉空人・森田璃空)M12.純情シンドローム:ALIEL(吉澤要人・REI・リョウガ・松村和哉・タカシ・塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」)M13.TRAIN-TRAIN:Vo.佐野勇斗・Gt.田中雅功・Ba.高田彪我(※「高」は正式には「はしごだか」)・Dr.EIKU・Key.KEVINM14.恋のDing Dong(2024ver):ALL〜「DAN!DAN!EBiDAN!」企画ユニット〜M15.Lucky Ageruyo:IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット(シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太)M16.飛麗:世代別ドリームユニット(タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之)M17.More Than Precious:歌おう!ドリームユニット(タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世)M18.HERO:SUPER CREATIVE(シューヤ・ジャン海渡・EIKU・HAYATO・KEVIN・MORRIE)M19.DJコーナー:長野凌大・高岡ミロM20.EBiDAN DANCE部(筒井俊旭、ユーキ・マサヒロ・アロハ・塩崎太智・志村玲於・池田彪馬・EIKU・HAYATO・長野凌大・FUMINORI・SHOW・FUMIYA・山本龍人・森田璃空・荘司亜虎・黒木将盛・玉木盛柊・西田瑛音)M21.simple:さくらしめじ with ICExM22.テレパシー:M!LK with LienelM23.The One:BUDDiiS with ONE N' ONLYM24.EVOL:ONE N' ONLY with BUDDiiSM25.原因は君にもある。:原因は自分にある。with SUPER★DRAGONM26.So Woo:SUPER★DRAGON with 原因は自分にある。M27.My Buddy:ALLM28.New day!New wave!(2024ver):ALL〜アンコール〜EN1.恋心:ALLEN2.Believe yourself:ALL【Not Sponsored 記事】