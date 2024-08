◆「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」

【モデルプレス=2024/08/19】若手アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)が8月17日〜18日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、年に一度のライブ「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」を開催。ここでは17日公演の“YELLOW ISLAND”の様子をレポートする。今回の「EBiDAN THE LIVE」は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが出演。豪華客船をコンセプトに、“YELLOWISLAND” “BLUE ISLAND” “RED ISLAND” と2日間3公演でそれぞれのテーマに分かれたライブを繰り広げた。

オープニング映像の後、全9グループ総勢62人全員が登場すると「What's up, Voyagers!」を披露。迫力あるダンスで観客を一気にEBiDANの“クルーズ”へと引き込んだ。同公演は“明るくハッピー、可愛く”がテーマとなっており、Lienelによる可愛らしい「Mr.Sister」から始まり、ICExの「Maniacs」、BUDDiiSの「Brightness」、原因は自分にある。の「P-P-P-PERO」、ONE N' ONLYの「My Love」、さくらしめじの「エンディング」、SUPER★DRAGONの「Sweets」、M!LKの「ブルーシャワー」と各グループのポップな楽曲が出揃い、ウインクや指ハートなどのファンサービスが止まらなかった。また、祝福ソングである超特急の「MEMORIAる」では、M!LKとさくらしめじのメンバーの顔写真が貼られたTシャツを着用し、2グループの結成10周年を祝福する場面もあった。各グループのパフォーマンスが終了すると、同公演の醍醐味ともいえるシャッフルユニットのコーナーへ。同日限りのユニット・源泉は地下にある。は、原因は自分にある。の「推論的に宇宙人」を披露。Lienel・高桑真之が杢代和人、ICEx・竹野世梛が吉澤要人、ICEx・八神遼介が大倉空人、BUDDiiS・KEVINが武藤潤、ONE N' ONLY・NAOYAが桜木雅哉、M!LK・山中柔太朗が小泉光咲のポジションとなり、長野凌大は本人役でパフォーマンスを引っ張っていた。続いて登場したNICExは、ICExの「CANDY」をパフォーマンス。BUDDiiS・MORRIEが阿久根温世、BUDDiiS・TAKUYAが竹野世梛、ONE N' ONLY・TETTAが八神遼介、原因は自分にある。・桜木雅哉が千田波空斗、SUPER★DRAGON・田中洸希が志賀李玖、SUPER★DRAGON・伊藤壮吾が山本龍人、Lienel・近藤駿太が筒井俊旭、SUPER★DRAGON・柴咲楽が中村旺太郎のポジションを務めた。また、THE BLUE HEARTSの「TRAIN-TRAIN」を、M!LK・佐野勇斗(Vo.)、さくらしめじ・田中雅功(Gt.)、高田彪我(※「高」は正式には「はしごだか」/Ba.)、ONE N’ ONLY・EIKU(Dr.)、BUDDiiS・KEVIN(Key.)がカバーし、佐野はファンの前で短髪姿を初お披露目。中盤には、服を投げ捨て上裸で客席やステージ上を走り抜け、大きく盛り上げた。その後は全員で「恋のDing Dong(2024ver)」を披露。普段あまり見られないメンバー同士の交流が見られたほか、メインステージからセンターステージまでめいいっぱい使用し、ファンサービスも満載のステージとなっていた。また、バックヤードグランプリも開催。今回の「差し入れ部門」には、さくらしめじ・田中雅功、竹野、BUDDiiS・TAKUYAがエントリー。2日かけて持ってきたという漫画「ONE PIECE」60巻分をプレゼンした田中が優勝した。冠レギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」(通称:ダンエビ※テレビ東京系/深夜1時〜)企画ユニットのコーナーでは、まず1組目にIKE!IKE!福男ランキングドリームユニットが登場。2月15日放送回で発表された2024年ブレイクランキングの1位である志賀李玖(ICEx)、2位の杢代和人(原因は自分にある。)、3位の柴崎楽(SUPER★DRAGON)、4位の山中柔太朗(M!LK)、最下位のシューヤ(超特急)、61位の阿久根温世(ICEx)、60位の近藤駿太(Lienel)、59位のMORRIE(BUDDiiS)によって結成され、「Lucky Ageruyo」をパフォーマンスした。上位組が白猫、下位組が黒猫の人形を肩に乗せるなど、衣装で対比を作り、聴いた人を開運に導くような前向きな歌詞が印象的な同曲。番組内で、シューヤがラッキーアイテムとして挙げられていた東京タワーも歌詞に登場するなど、ユーモア溢れるステージとなっていた。続いて登場した世代別ドリームユニット同ユニットは、小エビ(05〜09年生まれ)のハル(超特急)、竹野、ICEx・八神遼介、Lienel・高桑真之、甘エビ(03〜04年生まれ)の原因は自分にある。・小泉光咲、長野凌大、BUDDiiS・SHOW、HARUKI、車エビ(00〜02年生まれ)のM!LK・山中柔太朗、SUPER★DRAGON・飯島颯、ジャン海渡、BUDDiiS・YUMA、伊勢エビ(94〜99年生まれ)の超特急・タクヤ、佐野、SUPER★DRAGON・志村玲於、ONE N’ ONLY・KENSHINからなる大人数編成となっており、各世代の“エビ”をつけたスタンドマイクで「飛麗」をパフォーマンス。普段はマイクを持たないメインダンサーのタクヤとハルも歌声を披露し、歓声が上がっていた。また、伊勢エビメンバーがタクヤを中心にギュッと集まったり、タクヤを3人がかりでお姫様抱っこしたりと各公演違ったパフォーマンスで魅了していた。3組目の歌おう!ドリームユニットにはボーカルの精鋭たちが集結。超特急・タカシ、M!LK・吉田仁人、SUPER★DRAGON・田中洸希、さくらしめじ・高田彪我(※「高」は正式には「はしごだか」)、TETTA(ONE N’ ONLY)、原因は自分にある。・武藤潤、BUDDiiS・SHOOT、ICEx・千田波空斗、Lienel・武田創世が「More Than Precious」で、しっとりと美しい歌声を届けた。さらに、SUPER★DRAGON・ジャン海渡とKEVINが制作したという「HERO」を、超特急・シューヤ、ジャン、EIKU、ONE N’ ONLY・HAYATO・KEVIN・MORRIEがパフォーマンス。DJコーナーでは、原因は自分にある。・長野凌大とLienel・高岡ミロが会場を盛り上げ、その勢いのまま、超特急・ユーキ率いるEBiDAN DANCE部によるダンスバトルへ。ICEx・筒井俊旭がタップダンスでファンを釘付けにし、ユーキ、超特急・マサヒロ、アロハ、M!LK・塩崎太智(※「崎」は正式には「たつさき」)、志村、SUPER★DRAGON・池田彪馬、EIKU、ONE N’ ONLY・HAYATO、BUDDiiS・FUMINORI、SHOW、FUMIYA、ICEx・山本龍人、Lienel・森田璃空、EBIDAN NEXT TOKYO・荘司亜虎・黒木将盛、EBIDAN NEXT OKINAWA・玉木盛柊・西田瑛音が熱いダンスバトルを繰り広げた。最後のステージは、コラボレーションステージが続々。さくらしめじが「simple」を歌う後ろでICExが旗振りで参加し、M!LKは「テレパシー」でLienelとコラボ。BUDDiiSとONE N' ONLYは、「The One」「EVOL」をパフォーマンスし、「The One」の台詞は、EIKUが担当した。「EVOL」では、HAYATOとFUMIYAがセンターステージで横並びになり、兄弟コラボも実現していた。そして、原因は自分にある。が「原因は君にもある。」をSUPER★DRAGONと一緒にパフォーマンス。続けてSUPER★DRAGONの「So Woo」を2組で披露した。再びステージに上がったICExは、超特急の「My Buddy」をカバー。途中で超特急が登場した後に、全員もステージ上に。最後に全員で「New day!New wave!(2024ver)」で幕を閉じた。「恋心」「Believe yourself」を披露したアンコールでは、トロッコで上層階のファンに会いに行ったり、客席に降りて交流を楽しんだりと、思い思いに最後の時間を噛み締めていた。(modelpress編集部)M1.What's up, Voyagers!:ALLM2.Mr.Sister:LienelM3.Maniacs:ICExM4.Brightness:BUDDiiSM5.P-P-P-PERO:原因は自分にある。M6.My Love:ONE N' ONLYM7.エンディング:さくらしめじM8.Sweets:SUPER★DRAGONM9.ブルーシャワー:M!LKM10.MEMORIAる:超特急〜シャッフルユニット〜M11.推論的に宇宙人:源泉は地下にある。(高桑真之・竹野世梛・八神遼介・KEVIN・長野凌大・NAOYA・山中柔太朗)M12.CANDY:NICEx(MORRIE・TAKUYA・TETTA・桜木雅哉・田中洸希・伊藤壮吾・近藤駿太・柴咲楽)M13.TRAIN-TRAIN:佐野勇斗・田中雅功・高田彪我※「高」は正式には「はしごだか」・EIKU・KEVINM14.恋のDing Dong(2024ver):ALL〜「DAN!DAN!EBiDAN!」企画ユニット〜M15.Lucky Ageruyo:IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット(シューヤ・山中柔太朗・柴崎楽・杢代和人・MORRIE・阿久根温世・志賀李玖・近藤駿太)M16.飛麗:世代別ドリームユニット(タクヤ・ハル・佐野勇斗・山中柔太朗・志村玲於・ジャン海渡・飯島颯・KENSHIN・小泉光咲・長野凌大・YUMA・SHOW・HARUKI・竹野世梛・八神遼介・高桑真之)M17.More Than Precious:歌おう!ドリームユニット(タカシ・吉田仁人・田中洸希・高田彪我・TETTA・武藤潤・SHOOT・千田波空斗・武田創世)M18.HERO:SUPER CREATIVE(シューヤ・ジャン海渡・EIKU・HAYATO・KEVIN・MORRIE)M19.DJコーナー:長野凌大・高岡ミロM20.EBiDAN DANCE部(筒井俊旭※タップのみ/ユーキ・マサヒロ・アロハ・塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」・志村玲於・池田彪馬・EIKU・HAYATO・FUMINORI・SHOW・FUMIYA・山本龍人・森田璃空・荘司亜虎・黒木将盛・玉木盛柊・西田瑛音)M21.simple:さくらしめじ with ICExM22.テレパシー:M!LK with LienelM23.The One:BUDDiiS with ONE N' ONLYM24.EVOL:ONE N' ONLY with BUDDiiSM25.原因は君にもある。:原因は自分にある。with SUPER★DRAGONM26.So Woo:SUPER★DRAGON with 原因は自分にある。M27.My Buddy:ALLM28.New day!New wave!(2024ver):ALL〜アンコール〜EN1.恋心:ALLEN2.Believe yourself:ALL【Not Sponsored 記事】